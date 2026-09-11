Susret je završen rezultatom 0:0...
Fudbal
KIKS BLEDE CRVENE ZVEZDE: Pogledajte kako je Radnik u Surdulici odoleo šampionu Srbije (VIDEO)
Slušaj vest
Fudbaleri Crvene zvezde nisu uspeli da pobede Radnik u Surdulici. Šampion Srbije odigrao je bled i loš meč, Radnik je odoleo i susret je završen 0:0.
Radnik Surdulica - FK Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
Vidi galeriju
Ko je propustio ovu utakmicu, evo najzanimljivijih detalja...
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši