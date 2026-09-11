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Fudbaleri Crvene zvezde nisu uspeli da pobede Radnik u Surdulici. Šampion Srbije odigrao je bled i loš meč, Radnik je odoleo i susret je završen 0:0.

Radnik Surdulica - FK Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Ko je propustio ovu utakmicu, evo najzanimljivijih detalja...

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Penal za Crvenu zvezdu u derbiju Izvor: Arena Sport