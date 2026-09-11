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Fudbaleri azerbejdžanskog Sabaha ispisali su nesvakidašnju stranicu istorije na meču prvog kola Lige šampiona protiv Mančester junajteda. Iako su poraženi sa 4:0, ostali su upamćeni po nesvakidašnjem rekordu: postali su prvi tim u istoriji ovog takmičenja koji je utakmicu započeo sa 11 igrača različitih nacionalnosti.

Mančester junajted - Sabah 4:0 Foto: Every Second Media / Shutterstock Editorial / Profimedia, Roger Evans / imago sportfotodienst / Profimedia

Trener Sabaha odlučio se za startnu postavu u kojoj nijedan fudbaler nije delio nacionalnost sa svojim saigračem:

Pokutilov (Kazahstan)

Zedadka (Alžir)

Dašdamirov (Azerbejdžan)

Timoteuš Puhač (Poljska)

Solve (Gvadalupe)

Veljko Simić (Srbija)

Rahmonalijev (Uzbekistan)

Paris (Jamajka)

Nvačukvu (Nigerija)

Mikels (Ruanda)

Lepinjica (Hrvatska)

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