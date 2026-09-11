Sabah je na teren istrčao sa 11 fudbalera različitih nacionalnosti...
Fudbal
NESVAKIDAŠNJI REKORD PAO NA "OLD TRAFORDU: Ovako nešto se nikada do sada nije desilo u Ligi šampiona!
- Sabah je na Old Trafordu izgubio od Mančester junajteda 4:0, ali je upisao istorijski rekord u Ligi šampiona.
- Postao je prvi tim u ovom takmičenju koji je utakmicu počeo sa 11 fudbalera različitih nacionalnosti.
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Fudbaleri azerbejdžanskog Sabaha ispisali su nesvakidašnju stranicu istorije na meču prvog kola Lige šampiona protiv Mančester junajteda. Iako su poraženi sa 4:0, ostali su upamćeni po nesvakidašnjem rekordu: postali su prvi tim u istoriji ovog takmičenja koji je utakmicu započeo sa 11 igrača različitih nacionalnosti.
Mančester junajted - Sabah 4:0 Foto: Every Second Media / Shutterstock Editorial / Profimedia, Roger Evans / imago sportfotodienst / Profimedia
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Trener Sabaha odlučio se za startnu postavu u kojoj nijedan fudbaler nije delio nacionalnost sa svojim saigračem:
Pokutilov (Kazahstan)
Zedadka (Alžir)
Dašdamirov (Azerbejdžan)
Timoteuš Puhač (Poljska)
Solve (Gvadalupe)
Veljko Simić (Srbija)
Rahmonalijev (Uzbekistan)
Paris (Jamajka)
Nvačukvu (Nigerija)
Mikels (Ruanda)
Lepinjica (Hrvatska)
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