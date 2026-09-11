Fudbaleri azerbejdžanskog Sabaha ispisali su nesvakidašnju stranicu istorije na meču prvog kola Lige šampiona protiv Mančester junajteda. Iako su poraženi sa 4:0, ostali su upamćeni po nesvakidašnjem rekordu: postali su prvi tim u istoriji ovog takmičenja koji je utakmicu započeo sa 11 igrača različitih nacionalnosti.