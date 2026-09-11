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Trener fudbalera Koma Sesk Fabregas izjavio je posle pobede protiv Lajpciga u Ligi šampiona da je njegova ekipa postigla istorijski uspeh za grad i klub, i dodao da će svi ostati skromni i naporno raditi u nastavku sezone.

"Naravno da sam srećan, ali samo nakratko, jer već moramo da razmišljamo o pripremi za utakmicu protiv Parme u ponedeljak. Bila je to istorijska noć za ovaj grad i ovaj tim, ali tu istu energiju moramo da prenesemo i na prvenstvo. Pred nama je veoma zahtevna sezona u kojoj ćemo morati da igramo svaka tri dana. Dakle - skromnost, spuštene glave i nastavak napornog rada", rekao je Fabregas posle meča.

On je naveo da ima veliko poverenje u Martina Baturinu, koji je zabeležio gol i asistenciju protiv Lajpciga.

"Poseduje istinski talenat i potrebno mu je dati slobodu da se iskaže, čak i ako ga povremeno treba podsetiti na obaveze u odbrani. To važi za njega baš kao i za njegove saigrače. Da biste bili kompletna i dominantna ekipa, morate znati kako da upravljate svakim segmentom meča. Ja to zovem 'mini-utakmicama' u okviru samog meča. Danas smo završili sa petoricom pozadi jer je Lajpcig pojačao pritisak u završnici; moji igrači su bili nešto umorniji, a nama je bila potrebna čvrstina", izjavio je Fabregas.

Komo, klub koji ima 119 godina, u četvrtak je na svom debiju u Ligi šampiona došao do pobede na svom terenu protiv Lajpciga rezultatom 4:1.

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