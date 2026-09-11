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Fudbaleri Vojvodine u nedelju od 17 časova gostuju Partizanu u meču 9. kola Mozzart Bet Super lige Srbije. "Stara dama" se nalazi na drugoj poziciji na tabeli, a evidentan je uspon kako u rezultatima, tako i formi ekipe.

Pred derbi kola, Dejan Zukić, kapiten Vojvodine, naglašava poštovanje za rivala, ali i jasno poručuje:

- Mi prvenstveno gledamo samo sebe. Pripremamo se za svaku utakmicu isto i nije toliko važno ko je protivnik sa druge strane. Naravno, znamo da je Partizan izgubio od Zvezde, ali njihova trenutna pozicija na tabeli uopšte ne oslikava njihov igrački kadar. Imaju fantastičan, fenomenalan tim i sigurno nas očekuje veoma teška utakmica - rekao je Zukić.

Vojvodina je u prethodnim nedeljama pokazala da se nalazi u usponu forme. Posle ubedljivih 5:0 protiv Čukaričkog, "stara dama" je savladala i Zemun, a atmosfera u ekipi je odlična pred jedno od najvećih gostovanja u sezoni.

- Vojvodina se za svaku utakmicu sprema maksimalno i Vojvodina uvek ide na pobedu. Idemo u Beograd da damo sve od sebe i da pokušamo da osvojimo tri boda - poručio je kapiten crveno-belih.

Kapitenski - reč koja najbolje opisuje kako Dejan predvodi klub u ovoj sezoni.

- Iskreno, pre odlaska iz Vojvodine već sam bio kapiten kluba. Bio sam najmlađi kapiten, a mislim i najmlađi igrač sa 100 nastupa za Vojvodinu. Kada sam se vratio, možda ne mogu da kažem da je bilo normalno da ponovo budem kapiten, ali svakako je to za mene velika čast. Pogotovo u ovakvom klubu. Biti kapiten Vojvodine je velika odgovornost, ali i nešto što bih poželeo svakom igraču - iskren je Zukić.

Na kraju razgovora, kapiten Voše je u dve rečenice sve rekao...

- Idemo da se borimo za Vojvodinu i da se u Novi Sad vratimo sa punim plenom. Verujem u ovu ekipu - zaključio je Dejan Zukić.