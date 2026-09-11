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Trener Bešiktaša i selektor reprezentacije Srbije, Dušan Alimpijević, u intervjuu za portal Eurohoops govorio je o ambicijama turskog kluba, formiranju tima za narednu sezonu, kao i o dolasku fudbalera Dušana Vlahovića u Istanbul.

Alimpijević je istakao da mu je san bio ulazak u Evroligu upravo sa Bešiktašem, a ne sa nekim drugim timom. Naglasio je da oseća veliku ljubav kluba i navijača, te da je naredni cilj da Bešiktaš ostane dugoročan i odan partner Evrolige.

Izbor tima i situacija na tržištu

Govoreći o igračkom kadru, Alimpijević je objasnio da su i ove godine birani igrači jakog karaktera, što smatra ključnim faktorom pri sastavljanju ekipe. Glavni izazov predstavljala je činjenica da je klub tek u junu saznao da će igrati Evroligu, zbog čega je kasno izašao na tržište.

„Kada izađete na tržište 26. juna, svi su već potpisali svoje igrače. I ne samo posle 26. juna, potpisivali su ih već tokom sezone. Tako da nije bilo mnogo imena na tržištu kada se sezona završila. Tako da moram da kažem da sam veoma srećan onim što smo generalni menadžer, moj stručni štab i ja uradili za veoma kratko vreme“, izjavio je Alimpijević.

1/7 Vidi galeriju Dušan Alimpijević Bešiktaš Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia

Bešiktaš je i dalje u potrazi za pojačanjem, pre svega na poziciji igrača koji donosi veliki broj poena, ali u klubu ističu da nema žurbe i da neće dovoditi nikoga po svaku cenu.

O emocijama i „sedoj kosi“

Srpski stručnjak se osvrnuo i na atmosferu u Turskoj, istakavši da mu odgovara strast koju navijači i ljudi u toj zemlji pokazuju prema košarci.

„Ja to volim, volim ljude koji imaju emocije. Ne volim ta osećanja u vidu ravne linije i ono „baš me briga“. Ne volim to. Ponekad to ode malo više nego što bi trebalo, a nekada ode i dole. Ali emocije su ono što nas pokreće“, rekao je selektor Srbije.

Na pitanje novinara o promeni fizičkog izgleda i pojavi sede kose u poređenju sa periodom kada je vodio Crvenu zvezdu, Alimpijević je kroz osmeh odgovorio:

„Ako samo uporedite moju evroligašku sezonu u Crvenoj zvezdi pre osam godina i stavite sliku od danas, videćete šta mi je košarka uradila za osam godina“.

Dolazak Dušana Vlahovića u Bešikta

Posebna tema razgovora bio je dolazak njegovog imenjaka, fudbalera Dušana Vlahovića, u fudbalsku sekciju Bešiktaša.

„Rekao sam da sam ja već radio na tom „Dušan, Dušan“ pre njega. Tako da sam mu to prepustio jer, naravno, znate da je fudbal sport broj jedan u ovoj zemlji. Zaista sam ponosan. Gledao sam utakmice i, znate, imao je neverovatne mečeve. Volim taj karakter. On tačno predstavlja nas Srbe - emotivan i sa dobrim karakterom“.

1/15 Vidi galeriju Dušan Vlahović Foto: BSR AGENCY, BSR Agency / Alamy / Profimedia, Burak Basturk/MEI / Sipa Press / Profimedia, Tolga Uluturk / Zuma Press / Profimedia

„Dušan je naše, srpsko ime. Tako da, ko god je uspešan pod tim imenom, srećan sam što je ovde. Pretvaraću se kada dođem na stadion, znate, da gledam utakmice - kada počnu da mu skandiraju, ja ću ustati i pretvaraću se da je to za mene, znate“, zaključio je Alimpijević.

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