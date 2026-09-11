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Lajpcig jeste izgubio ubedljivo na startu Lige šampiona od Koma u Italiji rezultatom 1:4, ali je dobio igrača za budućnost, u liku mladog Srbina Andrije Maksimovića.

Nekadašnji Zvezdin Mesi Andrija Maksimović bio je strelac jedinog gola za Lajpcig u porazu od veoma jake ekipe iz Italije.

Andrija Maksimović postiže svoj prvi gol za Lajpcig i to u Ligi šampiona Foto: Joeran Steinsiek / imago sportfotodienst / Profimedia

Pao rekord

Upravo taj pogodak Andrije Maksimovića proglašen je za jedan od najlepših u prvom kolu UEFA Lige šampiona. Rezantnim i preciznim udarcem sa nešto više od 16 metara mladi srpski fudbaler prosto je pocepao mrežu Koma, savladavši golmana Žana Buteza.

Ovim golom Andrija Maksimović postao je najmlađi Srbin koji je bio strelac u Ligi šampiona. Iza sebe je ostavio takve veličine kao što su Siniša Mihajlović, Aleksandar Mitrović... Andrija Maksimović dao je gol Komu sa tačno 19 godina, tri meseca i pet dana i tako izbio na listu najmlađih srpskih strelaca u elitnom UEFA takmičenju.

1/7 Vidi galeriju Andrija Maksimović na meču Komo - Lajpcig Foto: Piero CRUCIATTI / AFP / Profimedia, Joeran Steinsiek / imago sportfotodienst / Profimedia

Pižon ipak neprikosnoven

Rekord je do četvrtka uveče držao Aleksandar Mitrović koji je prvi gol u Ligi šampiona postigao za Anderleht sa 20 godina, jednim mesecom i 19 dana. Iza njega, bio je plasiran Aleksandar Stanković koji je bio strelac za Briž sa 20 godina, pet meseci i 17 dana, a onda legendarni Siniša Mihajlović sa 20 godina, sedam meseci i sedam dana u dresu Crvene zvezde.

Opet, valja istaći da je Andrija Maksimović ipak ostao iza Vladimira Petrovića Pižona, zbog toga što je Liga šampiona od osnivanja menjala svoje ime, ali i format takmičenja. Četvrta Zvezdina zvezda je u Kupu evropskih šampiona ispisala istoriju 1973. Vladimir Petrović Pižon je 19. septembra te godine postigao pogodak protiv poljskog Stala i sa 18 godina, dva meseca i 18 dana postavio rekord koji je i danas nenadmašan.

I dalje je najmlađi strelac Srbin u elitnom UEFA takmičenju - Vladimir Petrović Pižon Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Lajpcig veruje u Srbina

Nemački Lajpcig je na zvaničnim stranicama kluba, na društvenim mrežama itekako proslavio gol Andrije Maksimovića. I to rečima:

- Poseban trenutak za Andriju! Njegov prvi gol za Lajpcig!

Ovaj gol je potvrda da Srbija ima igrače za Ligu šampiona i izuzetne talente. Andrija Maksimović prošle godine stigao je u Lajpcig iz Crvene zvezde za nešto više od 14 miliona evra. Pažljivi Nemci znali su šta kupuju i kakav biser imaju u rukama.

Srbi - najmlađi strelci u Ligi šampiona

1. Andrija Maksimović (Komo - Lajpcig, 2026) 19 godina 3 meseca 5 dana

2. Aleksandar Mitrović (Andreleht - Arsenal, 2014) 20 godina 1 mesec 19 dana 3. Aleksandar Stanković (Briž - Glazgov, 2025) 20 godina 5 meseci 17 dana 4. Siniša Mihajlović (C. zvezda - Roma, 1992) 20 godina, 7 meseci, 7 dana 5. Luka Jović (Benfika - Bajern, 2018) 20 godina, 10 meseci, 14 dana 6. Dušan Vlahović (Juventus - Viljareal, 2022) 22 godine, 25 dana 7. Dejan Stanković (Lacio - Šahtjor, 2000) 22 godine, 1 mesec, 14 dana 8. Neven Subotić (Dortmund - Marselj, 2011) 22 godine, 11 meseci, 13 dana

Sjajna partija u Komu

Celu prošlu sezonu Maksimović je iskoristio da ojača muskulaturu i bude spreman za fudbal na najvišem nivou. Zbog njega i još nekih mladih fudbalera Red bulov projekat iz Lajpciga promenio je trenera, pa je umesto Olea Vernera angažovao Martina Demikelisa.

Andrija Maksimović odigrao je protiv Koma odličnu partiju. I pre nego što je postigao gol, bio je jedan od boljih u redovima nemačkog tima. I u prvom poluvremenu imao je lepu priliku za gol, ali je Francuz Butez na golu Koma vrhovima prstiju odbranio njegov šut koji su već svi videli u mreži.

Andrija Maksimović na debiju u Ligi šampiona, protiv Intera u dresu Crvene zvezde Foto: AllShotLive / Actionplus / Profimedia

Debi u dresu Crvene zvezde

Nije samo Maksimović bio raspoložen za šuteve, već i za asistencije i kreiranje šansi za saigrače. Prava je šteta što Kristofer Nkunku taj lepi pas nije pretvorio u gol. Lepa budućnost je pred Andrijom, samo da nastavi da radi i sluša.

Andrija Maksimović debitovao je u Ligi šampiona 1. oktobra 2024. godine, u meču između Crvene zvezde i Intera, u Milanu, u 2. kolu. Mladi fudbaler počeo je meč u startnoj postavi i na terenu proveo 69 minuta. Imao je i lepu šansu, da već tada postigne gol. Na svom debiju u Ligi šampiona Maksimović je imao tačno 17 godina, 3 meseca i 26 dana.