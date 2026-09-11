"Želim da se što pre vratim poslu. Naravno, da sam srećan što sam se vratio. Nisam mnogo razmišljao kada sam saznao da postoji interesovanje kluba da se vratim. Nije bilo potrebno mnogo da me ubede. Pratio sam Radnički u prethodnom periodu, verujem da imamo dobar tim, dobre igrače. Ja ću dati sve od sebe da pomognem klubu da bude u boljoj situaciji. Čast mi je što sam ponovo deo ovog kluba, zaista me lepe stvari vežu za klub i grad", rekao je Arijibi, preneo je klupski sajt.