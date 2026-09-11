AMERIKANAC STIGAO U RADNIČKI! Nišlije jače u nastavku sezone
Američki fudbaler Gboli Arijibi potpisao je danas ugovor sa Radničkim iz Niša, za koji je nastupao tokom prolećnog dela prošle sezone.
"Želim da se što pre vratim poslu. Naravno, da sam srećan što sam se vratio. Nisam mnogo razmišljao kada sam saznao da postoji interesovanje kluba da se vratim. Nije bilo potrebno mnogo da me ubede. Pratio sam Radnički u prethodnom periodu, verujem da imamo dobar tim, dobre igrače. Ja ću dati sve od sebe da pomognem klubu da bude u boljoj situaciji. Čast mi je što sam ponovo deo ovog kluba, zaista me lepe stvari vežu za klub i grad", rekao je Arijibi, preneo je klupski sajt.
Ovaj 31-godišnji napadač, rođen u SAD, poreklom je iz Nigerije, a fudbalsku karijeru počeo je u mlađim kategorijama Sautemptona.
Karijeru je zatim nastavio u Engleskoj, gde je igrao za Lids, Česterfild, Notingem Forest, Nortempton, MK Dons. Nastupao je i za škotski Madervel, grčke ekipe Panetolikos i PAS Janjinu, turski Ankaraguču i portugalsku Boavistu.
Radnički iz Niša se nakon sedam odigranih utakmica nalazi na pretposlednjem, 13. mestu Super lige Srbije sa pet bodova.
U sledećem kolu, u nedelju, Radnički na "Čairu" dočekuje OFK Beograd.