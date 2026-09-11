Slušaj vest

Dragan Životić podneo je neopozivu ostavku na članstvo u Skupštini FK Partizan, saznaje Kurir.

Odluka Životića došla je posle svih dešavanja u Humskoj u prethodnim mesecima, pa legendarni atletičar i poznati profesor i sportski radnik rešio da "digne sidro".

Klub iz Humske čekaju brojne promene u mesecima koji dolaze, kako u Skupštini, tako i u samoj upravi, a ostaje da se vidi u kom pravcu će otići FK Partizan.

Podsećamo, nedavno je Skupštinu FK Partizan napustio i Predrag Mijatović.

Ko je bio Dragan Životić?

Dragan Životić rođen je 3. marta 1955. u Vukovaru. Kao dete se preselio u Beograd, gde je odrastao na Zvezdari i kasnije na Neimaru. U mladosti je prvo trenirao fudbal, ali je njegovu izuzetnu izdržljivost primetio trener Partizana Franjo Mihalić, koji ga je usmerio ka atletici.

Mihalić mu je ostao trener tokom čitave karijere, što je Životić kasnije posebno isticao. Njihova saradnja počela je gotovo slučajno, ali je iz nje izrastao jedan od najpoznatijih atletskih puteva u istoriji jugoslovenskog sporta.

Najveći trenutak njegove karijere dogodio se 25. septembra 1979. godine, na Mediteranskim igrama u Splitu, na stadionu Poljud. Životić je tada istrčao 800 metara za 1:45,20 i osvojio zlatnu medalju. Taj rezultat bio je rekord Mediteranskih igara čak 34 godine, sve do 2013. godine.

Po završetku sportske karijere Životić je prešao na obrazovanje i rad sa mladima i prenošenje velikog znanja stečenog u godinama i decenijima iza nas. Obavljao je dosta odgovornih poslova... Trener i selektor atletskih reprezentacija, direktor Atletskog kluba Partizan, profesor na fakultetu za sportski menadžment, dekan Fakulteta za menadžment u sportu, član predsedništva Olimpijskog komiteta Srbije itd...

1/4 Vidi galeriju LEGENDA PARTIZANA: Profesor Dragan Životić plivao za Časni krst Foto: Privatna Arhiva