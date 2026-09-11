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"Dobro došao Marko! Marko Kerkez novi je igrač našeg kluba Mladost", navodi se u klupskoj objavi na Instagram nalogu.

Ovaj 26-godišnji levi bek stariji je brat Miloša Kerkeza, fudbalera Liverpula i reprezentativca Mađarske.

U dosadašnjoj karijeri Marko Kerkez je igrao između ostalog za Đer, Kabel, Vojvodinu, Spartak iz Subotice, Partizan, Aris i holandsku Fortunu Sitard.

Mladost se nakon osam odigranih utakmica nalazi na četvrtom mestu Super lige Srbije sa 13 bodova, a naredni meč igra u subotu na gostovanju protiv Radničkog iz Kragujevca (20.30).

(Beta)

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