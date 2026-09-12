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Predsednik Koma Mirvan Suvarso i nekolicina direktora doneli su odluku da se odreknu svojih mesta i tako omoguće navijačima rođenim 1950. godine ili ranije da prisustvuju utakmici protiv Lajpciga.

"Bila nam čast da im ustupimo svoja mesta. Dobili su ih navijači koji su najduže čekali, oni rođeni 1950. godine ili ranije, koji su pratili Komo kroz sve lige i epohe", rekao je Suvarso.

Kapacitet stadiona smanjen je na oko 10.000 mesta jer su na stadionu "Đuzepe Sinigalja", na obali jezera Komo, obavljene izmene kako bi ispunio uslove za utakmice u Ligi šampiona.

Klub koji postoji 119 godina, plasirao se u Ligu šampiona predvođen trenerom Seskom Fabregasom, nekadašnjim fudbalerom Arsenala, Čelsija, Barselone i španske reprezentacije.

Fabregas je prošle sezone predvodio Komo do četvrtog mesta, ispred Juventusa i Milana i izborio poslednje mesto koje vodi u Ligu šampiona iz Serije A.

(Beta)