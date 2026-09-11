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Mladi fudbaleri sa prostora bivše Jugoslavije sve više privlače pažnju, a najnovije istraživanje Međunarodnog centra za sportske studije (CIES) pokazalo je dominaciju srpskih klubova.

Na listi najboljih U23 igrača u odnosu na prosek lige prvo mesto zauzeo je Vukašin Đurđević iz Partizana, sa indeksom 1,64. Odmah iza njega je Nemanja Vidojević iz Železničara sa 1,63, dok je treći Slovenac Tilen Letonja iz Celja (1,61).

Vukašin Đurđević Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Www.partizan.rs

Četvrto mesto pripalo je Stefanu Gudelju iz Crvene zvezde, koji je posebno skrenuo pažnju na sebe partijom u večitom derbiju.

Čak šestorica od deset najbolje rangiranih U23 igrača iz regiona nastupaju za srpske klubove, što najbolje govori o kvalitetu mladih fudbalera u Srbiji.

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