Slušaj vest

Ovaj 38-godišnji fudbaler karijeru je počeo u Independijenteu iz Medeljina, odakle je 2009. godine otišao u Udineze.

U Italiji je još igrao i za Leče, Fiorentinu, Juventus, milanski Inter, Atalantu i Pizu a nastupao je i za londonski Čelsi, u periodu od 2015. do 2017. godine.

Sa Juventusom je pet puta bio prvak Italije, uz četiri trofeja u Kupu, kao i finale Lige šampiona iz sezone 2016/17.

Titulu u Seriji A osvojio je i sa Interom u sezoni 2023/24, dok je šampionsku titulu u Premijer ligi osvojio sa Čelsijem u sezoni 2014/15.

Sa reprezentacijom Kolumbije nastupao je na svetskim prvenstvima 2014. i 2018. godine u Brazilu i Rusiji.

(Beta)

Ne propustiteFudbalPARTIZANOV BISER! Vukašin Đurđević u samom vrhu, bojke jasno govore - najbolji je!
partizan-radnicki 1923-22537.JPG
FudbalSLAVNI MILAN GA PLATIO 1,5 MILIONA EVRA, A ON SADA STIGAO U DUBOČICU: Ibra ga je doveo na San Siro, a onda je posrnuo...
Emil Robak i Zlatan Ibrahimović
FudbalAMERIKANAC STIGAO U RADNIČKI! Nišlije jače u nastavku sezone
RADNICKI - VOZDOVAC_ 28.JPG
FudbalLEGENDARNI AS NAPUSTIO FK PARTIZAN: Podnosim neopozivu ostavku!
Dragan Životić Predrag Mijatović Rasim Ljajić nekada zajedno

00:28
Fudbaleri Crvene zvezde izašli na zagrevanje Izvor: Kurir