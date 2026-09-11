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Ovaj 38-godišnji fudbaler karijeru je počeo u Independijenteu iz Medeljina, odakle je 2009. godine otišao u Udineze.

U Italiji je još igrao i za Leče, Fiorentinu, Juventus, milanski Inter, Atalantu i Pizu a nastupao je i za londonski Čelsi, u periodu od 2015. do 2017. godine.

Sa Juventusom je pet puta bio prvak Italije, uz četiri trofeja u Kupu, kao i finale Lige šampiona iz sezone 2016/17.

Titulu u Seriji A osvojio je i sa Interom u sezoni 2023/24, dok je šampionsku titulu u Premijer ligi osvojio sa Čelsijem u sezoni 2014/15.

Sa reprezentacijom Kolumbije nastupao je na svetskim prvenstvima 2014. i 2018. godine u Brazilu i Rusiji.

(Beta)