Okončao je bogatu karijeru!
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LEGENDA! Huan Mata okačio kopačke o klin, ali ostaje u fudbalu!
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Huan Mata završio je bogatu fudbalsku karijeru.
Nekadašnji as Valensije, Čelsija i Mančester junajteda odlučio je da se penzioniše sa 38 godina, uprkos tome što je prošle sezone proglašen za najboljeg igrača A lige u Australiji.
Huan Mata Foto: James Forrester/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, James Forrester / Zuma Press / Profimedia, Mark Avellino / imago sportfotodienst / Profimedia
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Mata je sa reprezentacijom Španije osvojio Svetsko prvenstvo 2010. godine i Evropsko prvenstvo 2012., a sada je odlučio da kaže zbogom aktivnom igranju.
Ipak, neće potpuno napustiti fudbal. Mata je kupio manjinski udeo u Melburn Viktoriju, gde će biti član novoosnovanog odbora kluba.
Španac je, pored toga, vlasnik udela u Alpineu, timu Formule 1, kao i u fudbalskom klubu San Dijego.
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