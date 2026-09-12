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Huan Mata završio je bogatu fudbalsku karijeru.

Nekadašnji as Valensije, Čelsija i Mančester junajteda odlučio je da se penzioniše sa 38 godina, uprkos tome što je prošle sezone proglašen za najboljeg igrača A lige u Australiji.

Huan Mata Foto: James Forrester/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, James Forrester / Zuma Press / Profimedia, Mark Avellino / imago sportfotodienst / Profimedia

Mata je sa reprezentacijom Španije osvojio Svetsko prvenstvo 2010. godine i Evropsko prvenstvo 2012., a sada je odlučio da kaže zbogom aktivnom igranju.

Ipak, neće potpuno napustiti fudbal. Mata je kupio manjinski udeo u Melburn Viktoriju, gde će biti član novoosnovanog odbora kluba.

Španac je, pored toga, vlasnik udela u Alpineu, timu Formule 1, kao i u fudbalskom klubu San Dijego.

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