DRAMA U FENERBAHČEU! Trener pobegao sa klupe, predsednik otkrio detalje INCIDENTA sa Romom
Kartal je ostavku saopštio u četvrtak nakon remija protiv Rome (1:1) u Ligi šampiona. On nije obrazložio odluku i odbio je da odgovara na pitanja novinara.
Fenerbahče je prvobitno odbio da prihvati njegovu ostavku i pokušao je da ga ubedi da ostane, ali u tome nije uspeo. Kartal se u petak nije pojavio na treningu uoči utakmice turske Superlige protiv Gazijantepa.
Prema navodima turskih medija, ekipu će privremeno voditi pomoćni trener Dirk Kujt.
Predsednik Fenerbahčea Aziz Jildirim izjavio je da je Kartal bio uznemiren nakon što ga je jedan navijač tokom utakmice protiv Rome pogodio flašom vode, kao i zbog niza objava na društvenim mrežama.
"Videli ste u kakvom je stanju bio Ismail. Da li čovek može da izdrži toliki pritisak? Bacili su flašu na njegovu glavu. Videli smo to i zbog toga je uznemiren", rekao je Jildirim.
Kartal je posle utakmice zahvalio igračima i poručio da odlazi sa funkcije.
"Večeras podnosim ostavku i više se neću vratiti. Od srca zahvaljujem svojim igračima", rekao je Kartal.
Turske vlasti identifikovale su navijača koji je bacio flašu i zabranile mu prisustvo utakmicama.
(Beta)