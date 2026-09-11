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Kartal je ostavku saopštio u četvrtak nakon remija protiv Rome (1:1) u Ligi šampiona. On nije obrazložio odluku i odbio je da odgovara na pitanja novinara.

Fenerbahče je prvobitno odbio da prihvati njegovu ostavku i pokušao je da ga ubedi da ostane, ali u tome nije uspeo. Kartal se u petak nije pojavio na treningu uoči utakmice turske Superlige protiv Gazijantepa.

Prema navodima turskih medija, ekipu će privremeno voditi pomoćni trener Dirk Kujt.

1/5 Vidi galeriju Fenerbahče - Roma Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Predsednik Fenerbahčea Aziz Jildirim izjavio je da je Kartal bio uznemiren nakon što ga je jedan navijač tokom utakmice protiv Rome pogodio flašom vode, kao i zbog niza objava na društvenim mrežama.

"Videli ste u kakvom je stanju bio Ismail. Da li čovek može da izdrži toliki pritisak? Bacili su flašu na njegovu glavu. Videli smo to i zbog toga je uznemiren", rekao je Jildirim.

Kartal je posle utakmice zahvalio igračima i poručio da odlazi sa funkcije.

"Večeras podnosim ostavku i više se neću vratiti. Od srca zahvaljujem svojim igračima", rekao je Kartal.

Turske vlasti identifikovale su navijača koji je bacio flašu i zabranile mu prisustvo utakmicama.