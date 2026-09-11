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"Odlazim srećan, ponosan i miran, znajući da sam dao sve od sebe svaki put kada sam nosio ovaj dres. Gana mi je pružila mnogo više od fudbala. Omogućila mi je da se vratim svojim korenima i osetim ogroman ponos što predstavljam svoju zemlju", rekao je 32-godišnji Vilijams.

Vilijams je rođen i odrastao u Španiji, za koju je odigrao jednu utakmicu u seniorskoj konkurenciji i 17 za reprezentaciju do 21 godine. Za Ganu je nastupio 28 puta i postigao dva gola.

On je nastupao za Ganu na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu, kao i na Mundijalu 2022. godine u Kataru.

Vilijams je čitavu klupsku karijeru proveo u Atletik Bilbau, čiji je član omladinske škole bio pre nego što je zaigrao za prvi tim. Njegov mlađi brat Niko Vilijams reprezentativac je Španije.

(Beta)

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