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Dušan Vlahović neće igrati u narednom meču Bešiktaša.

Disciplinska komisija odbila je žalbu istanbulskog kluba na suspenziju srpskog napadača, pa će on definitivno propustiti duel sa Erzurumsporom u petom kolu Superlige Turske.

Dušan Vlahović Foto: BSR AGENCY, BSR Agency / Alamy / Profimedia, Burak Basturk/MEI / Sipa Press / Profimedia, Tolga Uluturk / Zuma Press / Profimedia

Vlahović je kažnjen jednom utakmicom zbog učešća u incidentu tokom derbija sa Fenerbahčeom. Bešiktaš je pokušao da preinači odluku, ali žalba nije usvojena.

Srpski napadač je ovog leta stigao u Istanbul kao veliko pojačanje i već je postigao četiri gola na pet utakmica. Bio je strelac i u pobedi nad Fenerbahčeom rezultatom 2:1, ali će sada zbog incidenta sa Milanom Škrinjarom morati da pauzira.

Bešiktaš trenutno zauzima drugo mesto na tabeli sa devet bodova, jednim manje od vodećeg Galatasaraja.

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Dušan Vlahović Izvor: X/@golkoliktvvv