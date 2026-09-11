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Dejan Stanković danas slavi 48. rođendan, a Crvena zvezda nije zaboravila svog nekadašnjeg kapitena i trenera.

Stanković je aktuelnu sezonu počeo na klupi crveno-belih, ali je nakon neuspeha u kvalifikacijama za Ligu šampiona i dva poraza od Hapoela Ber Ševe podneo ostavku. Na njegovo mesto potom je stigao Albert Rijera.

Dejan Stanković na meču protiv Hapoela Foto: Ilija Ilić, Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Time je, pre tačno mesec dana, završen njegov drugi trenerski mandat na "Marakani".

Ipak, u Zvezdi nisu zaboravili sve što je Stanković uradio za klub, kako kao igrač, tako i kao trener, pa su mu danas čestitali rođendan i uputili posebnu poruku:

- Nekadašnji fudbaler i šef stručnog štaba Crvene zvezde, kapiten, legenda srpskog, italijanskog i evropskog fudbala - Dejan Stanković danas proslavlja 48. rođendan. Tokom igračke karijere Zvezdin legendarni fudbaler je beležio sjajne rezultate, a u dva mandata je predvodio naš klub kao glavni trener. Srećan rođendan - stoji u objavi Crvene zvezde.

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Dejan Stanković pljunuo ka sudiji na Zvezda Hapoel Izvor: TV Arena sport/Screenshot