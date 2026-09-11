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"Protiv Železničara (2:0) smo izgledali dobro, ali dešavalo se da imamo problema posle pobeda. Radili smo na tim. Čukarički je sa Markom Jakšićem dobro krenuo sezonu, bio i prvi na tabeli, pa mislim da poslednja tri po njih nepovoljna rezultata nisu ogledalo njegovog rada. Pokazao je u Radniku kakav je trener", rekao je Pandurović na obraćanju medijima.

Novi Pazar je sedmi u Super ligi Srbije sa 11 bodova, dok bod manje ima osmoplasirani Čukarički.

"Ulazimo maksimalno oprezno. Spremni smo na njihov visok presing i brzu tranziciju po osvojenoj lopti. Naš kapiten Adem Ljajić je na vrhunskom nivou odradio jake treninge i mnogo brže nego što smo očekivali približava se željenoj formi. Već sada ozbiljno računamo na njega, videćemo da li od starta ili sa klupe", naveo je Pandurović.

Krilo Novog Pazara Kahim Dikson je u prethodnih šest utakmica postigao dva gola i upisao tri asistencije.

"Igramo protiv dobrog tima. Prikazaćemo naše najbolje izdanje i idemo na pobedu. Moram da kažem da sam ovde izuzetno prihvaćen. Od prvog dana sam kao među familijom. Iako sam došao iz daleke Jamajke, ovo je sada moja druga kuća. Imam izuzetan osećaj i poštovanje, posebno prema navijačima", kazao je Dikson.

Čukarički i Novi Pazar igraće u subotu od 18.30 na Banovom brdu.

(Beta)