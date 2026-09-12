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Predrag Rajković vratio se na gol Al Itihada nakon što je zbog rupture mišića propustio prethodni meč i tako obradovao javnost u Srbiji.

Srpski golman je danas među stativama na gostovanju Al Fejsaliju, što je veoma dobra vest i za selektora Veljka Paunovića pred naredno okupljanje reprezentacije.

1/11 Vidi galeriju Predrag Rajković Foto: Starsport/Srđan Stevanović

Ukoliko sve protekne bez problema, Rajković će biti spreman da se stavi na raspolaganje Orlovima, koje očekuju četiri utakmice u A diviziji Lige nacija protiv Grčke, Nemačke i Holandije.

Al Itihad u trenutku pisanja vodi rezultatom 2:0, a igra se 50. minut.

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