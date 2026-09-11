Fudbaleri Železničara pobedili su Mačvu sa 2:0, a Davorin Tošić postigao dva pogotka u Superligi Srbije.
9. kolo
SUPERLIGA SRBIJE: Železničar slavio protiv Mačve!
Slušaj vest
Fudbaleri Železničara savladali su Mačvu sa 2:0 u devetom kolu Superlige Srbije.
Heroj trijumfe Dizelke iz Pančeva je Davorin Tošić, kog je Koković poslao na teren u 70. minutu, a mladi ofanzivac mu uzvratio sa dva pogotka.
Ovom pobedom četa iz Pančeva se popela na kotu od 11 bodova, izjednačivši se u gornjem domu sa Radničkim iz Kragujevca i Novim Pazarom, dok je Mačva ostala zaglavljena na 11. poziciji sa osam na svom kontu.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši