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Fudbaleri Železničara savladali su Mačvu sa 2:0 u devetom kolu Superlige Srbije.

Heroj trijumfe Dizelke iz Pančeva je Davorin Tošić, kog je Koković poslao na teren u 70. minutu, a mladi ofanzivac mu uzvratio sa dva pogotka.

Ovom pobedom četa iz Pančeva se popela na kotu od 11 bodova, izjednačivši se u gornjem domu sa Radničkim iz Kragujevca i Novim Pazarom, dok je Mačva ostala zaglavljena na 11. poziciji sa osam na svom kontu.

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Navijači Zvezde oterali fudbalere Izvor: Kurir