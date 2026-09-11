Heroj trijumfe Dizelke iz Pančeva je Davorin Tošić, kog je Koković poslao na teren u 70. minutu, a mladi ofanzivac mu uzvratio sa dva pogotka.

Ovom pobedom četa iz Pančeva se popela na kotu od 11 bodova, izjednačivši se u gornjem domu sa Radničkim iz Kragujevca i Novim Pazarom, dok je Mačva ostala zaglavljena na 11. poziciji sa osam na svom kontu.