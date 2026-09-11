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Mbape je na tim fotografijama prikazivan u vojnim uniformama, kako sedi na prestolu, ali i u društvu sovjetskog lidera Josifa Staljina i drugih kontroverznih istorijskih ličnosti.

"Jedan deo toga je smešan, jer se vidi da je za neke ljude to bezazlena šala. Drugi deo je malo manje smešan, jer znamo kakvu su štetu ljudi poput njih napravili kroz istoriju. Porediti me sa ljudima koji su ubijali druge ili koji su unesrećili milione i milione ljudi. Mislim da ja to u životu nisam uradio", rekao je Mbape za magazin "Frans fudbal".

Napadač Francuske, koji je sa 22 gola postao najbolji strelac u istoriji Svetskog prvenstva, ispred Lionela Mesija, dodao je da razume da se mimovi prave u šaljivom tonu, ali da oni ponekad pokazuju "nedostatak političke i ljudske svesti".

Mbape je upitan i za nadimak "Mobut", koji mu je dao saigrač iz reprezentacije Usman Dembele, po uzoru na bivšeg autokratskog lidera Mobutua Sese Sekoa.

"Sa Usmanom je drugačije. On je to preuzeo sa društvenih mreža. Kod njega je to samo šala", rekao je Mbape.

1/6 Vidi galeriju Kilijan Mbape na Mundijalu 2026. Foto: Emmanuele Mastrodonato/IPA Sport / imago sportfotodienst / Profimedia, William Volcov / imago sportfotodienst / Profimedia, CJ GUNTHER / UPI / Profimedia