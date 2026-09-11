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Strelci za Šalke bili su Robin Gosens u 25, Adil Aušiš u 46. i Maksimilijan Vober u 13. minutu sudijske nadoknade vremena.

Gol za Union Berlin postigao je Tim Skarke u šestom minutu sudijske nadoknade vremena.

Šalke je sedmi sa četiri boda, a Union Berlin je na 12. mestu sa jednim poenom.

U narednom kolu, Šalke će dočekati Elversberg, dok će Union Berlin u Minhenu gostovati Bajernu.

(Beta)