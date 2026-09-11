Fudbaleri Šalkea pobedili su na gostujućem terenu Union Berlin 3:1, u trećem kolu nemačke Bundeslige.
Fudbal
LUDNICA U BERLINU: Šalke dao tri gola i nokautirao Union u finišu
Slušaj vest
Strelci za Šalke bili su Robin Gosens u 25, Adil Aušiš u 46. i Maksimilijan Vober u 13. minutu sudijske nadoknade vremena.
Gol za Union Berlin postigao je Tim Skarke u šestom minutu sudijske nadoknade vremena.
Šalke je sedmi sa četiri boda, a Union Berlin je na 12. mestu sa jednim poenom.
U narednom kolu, Šalke će dočekati Elversberg, dok će Union Berlin u Minhenu gostovati Bajernu.
(Beta)
Reaguj
Komentariši