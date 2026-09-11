U uzbudljivoj utakmici, Fjorentina je savladala Veneciju rezultatom 4:2, dok su strelci bili Mastantuono i Pelegrino.
4. kolo
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Fudbaleri Fjorentine pobedili su večeras na gostujućem terenu Veneciju 4:2, u četvrtom kolu italijanske Serije A.Strelci za Fjorentinu bili su Franko Mastantuono u 29, 30. i 84. i Mateo Pelegrino u 66. minutu.
Golove za Veneciju postigli su Akor Adams u 22. i Antuan Eno u 86. minutu.
Fjorentina je na 15. mestu sa tri boda, a Venecija je na 20. poziciji bez osvojenog boda.
U narednom kolu, Fjorentina će dočekati Napoli, dok će Venecija ugostiti Lacio.
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