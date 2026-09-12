Slušaj vest

Novi šokantni detalji brutalne pljačke Đanluiđija Donarume i njegove partnerke Alesije Elefante isplivali su pred sudom u Parizu!

Napad koji je potresao fudbalski svet dogodio se u julu 2023. godine, dok je italijanski golman još branio za Pari Sen Žermen.

1/8 Vidi galeriju Jedan od najboljih golmana na planeti - Đanluiđi Điđi Donaruma Foto: Juan Mabromata / AFP / Profimedia, www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia, Marco Canoniero / Alamy / Profimedia

Danas član Mančester sitija, Donaruma je sa Alesijom tada živeo u luksuznom stanu na čuvenoj Aveniji Monenj u Parizu. Usred noći, oko tri sata, četvorica maskiranih razbojnika upala su u njihov dom.

Prema iskazu koji je predstavljen na sudu, Donaruma se probudio kada je jedan od napadača ušao u sobu. Ubrzo je usledila pretnja nožem i zahtev koji je ostao u sećanju italijanskog golmana:

"Satovi, satovi!"

Razbojnici su tražili skupocene predmete, a Donaruma im je pokazao sat marke Audemars Piguet. Iz stana su potom odneli satove, nakit, luksuzne torbe, novac i ključeve automobila.

Trudna Alesija preživela pakao

Još potresniji detalji odnose se na Alesiju Elefante, koja je u trenutku napada bila trudna.

Prema njenom iskazu, razbojnici su od nje tražili novac i šifru sefa. Kada je rekla da ne zna šifru i da je sef prazan, situacija je postala još gora.

Alesija je pred sudom opisala kako su je napadači maltretirali iako im je rekla da je trudna.

Donnaruma je na kraju dao šifru sefa. Unutra, međutim, zaista nije bilo ničega.

Par je potom vezan, a razbojnici su pobegli sa plenom. Procene njegove vrednosti razlikuju se u dosadašnjim izveštajima - u prvim danima nakon napada pominjalo se oko 500.000 evra, dok je francusko tužilaštvo kasnije vrednost plena procenilo na čak oko dva miliona evra.

Upali preko krovova

Posebno neverovatan detalj istrage jeste način na koji je grupa stigla do stana.

Prema francuskim medijima, razbojnici su se do Donaruminog luksuznog stana na devetom spratu probili preko krovova, a u akciji je učestvovalo više ljudi.

U aktuelnom procesu pred sudom u Parizu pojavila su se trojica optuženih. Među njima je i Ilias „Ganito“ Kerbuš, za kog istražitelji sumnjaju da je bio jedan od organizatora pljačke. Prema navodima francuskih medija, u vreme napada nalazio se u zatvoru i sumnja se da je operaciju koordinisao odatle. On negira umešanost.

Jedan od optuženih, Moktar Diop, priznao je učešće u provali, ali osporava da je učestvovao u nasilju.

Suđenje prekinuto zbog haosa u sudnici

Ni sam početak procesa nije prošao mirno. Prema izveštajima francuskih medija, suđenje je prekinuto nakon burnih scena u sudnici, a dvojica optuženih su udaljena zbog ispada. Predsedavajuća je atmosferu na ročištu opisala kao "katastrofalnu".

Donnaruma i Alesija, koji su danas u braku i imaju dete, nisu se pojavili na suđenju, već su odlučili da ih zastupaju advokati. Međutim, njihovi iskazi iz istrage sada ponovo otkrivaju kroz kakvu su traumu prošli.

Donnaruma je još neposredno posle napada opisao koliko je sve bilo zastrašujuće, rekavši da je najgori osećaj bio „pronaći ljude u kući u tri ujutru“ i da je bio bespomoćan dok su razbojnici pretili njemu i Alesiji.

Tri godine kasnije, jezivi detalji pljačke ponovo su dospeli u centar pažnje - ovog puta pred sudom u Parizu.