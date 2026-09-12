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Marcelo Brozović (33) danas bi u Dohi trebalo da stavi potpis na ugovor sa katarskim Al Sadom i tako definitivno zatvori vrata povratku u Seriju A!

Iskusni hrvatski vezista, koji je ovog leta bio slobodan igrač, dogovorio je saradnju sa aktuelnim prvakom Katara, a italijanski mediji navode da će zarađivati čak 10 miliona evra po sezoni.

Brozović je poslednjih nedelja bio jedna od zanimljivijih meta među slobodnim igračima. Povratak u Italiju bio je ozbiljna opcija, pošto su se za njega raspitivali Fiorentina i Lacio, dok je njegovo ime bilo povezivano i sa Juventusom. Ipak, umesto povratka u zemlju u kojoj je izgradio status jednog od najboljih vezista, Hrvat je izabrao novu unosnu avanturu na Bliskom istoku.

Milioni presudili?

Prema najnovijim informacijama iz Italije, Brozović je postigao dogovor sa Al Sadom, a očekuje se da ugovor bude potpisan u Dohi. Specijalista za transfere Nikolo Šira navodi da je posao praktično završen i da bi saradnja trebalo da traje do 2028. godine.

To znači i kraj svih priča o njegovom povratku u Seriju A. Fiorentina je prethodno pokušala da ga privoli ponudom od oko 2,5 miliona evra godišnje, ali je taj predlog odbijen. U međuvremenu su se pojavili i Lacio i Juventus, ali nijedan od tih scenarija nije realizovan.

Od Intera do Ronalda

Brozović je u Al Nasr stigao leta 2023. godine iz Intera, posle čak osam i po sezona provedenih u milanskom klubu. Saudijski klub tada je za njegov transfer izdvojio oko 18 miliona evra.

U dresu Al Nasra igrao je uz Kristijana Ronalda, a epizodu u Saudijskoj Arabiji završio je na najbolji mogući način – osvajanjem šampionske titule u sezoni 2025/26. Al Nasr je prvenstvo osvojio sa dva boda više od Al Hilala, dok je Brozović i u poslednjoj sezoni bio važan deo ekipe.

Za tri godine u saudijskom prvenstvu zabeležio je 87 nastupa, šest golova i 17 asistencija, dok je u svim takmičenjima za Al Nasr odigrao 124 utakmice, uz osam pogodaka i 23 asistencije.

Jedan od simbola hrvatske reprezentacije

Brozović je ogroman trag ostavio i u reprezentaciji Hrvatske. Za nacionalni tim debitovao je 2014. godine, a karijeru u reprezentaciji završio je u avgustu 2024. sa 99 nastupa i sedam golova.

1/6 Vidi galeriju Hrvatski fudbaler - Marcelo Brozović Foto: Paul ELLIS / AFP / Profimedia, Jonathan Moscrop / Zuma Press / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Sa Hrvatskom je osvojio čak tri medalje na velikim takmičenjima – srebro na Svetskom prvenstvu 2018. godine, bronzu na Mundijalu 2022. i srebro u Ligi nacija 2023. godine.

Pre odlaska u Italiju, Brozović je prve seniorske korake napravio u Hrvatskom dragovoljcu, potom je igrao za Lokomotivu i Dinamo Zagreb. U januaru 2015. preselio se u Inter, najpre na pozajmicu, a potom je njegov transfer u milanski klub postao permanentan.

U Interu je postao jedan od ključnih igrača ekipe i osvojio titulu prvaka Italije 2021. godine. Dve godine kasnije igrao je i finale Lige šampiona, a potom je odlučio da karijeru nastavi u Saudijskoj Arabiji.

Sada ga čeka novi izazov – Katar, Al Sad i ugovor vredan 10 miliona evra po sezoni.