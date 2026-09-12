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Kilijan Mbape, jedan od glavnih favorita za Zlatnu loptu ove sezone, dao je opširan intervju za magazin France Football, organizatora ovog prestižnog događaja. Francuski napadač, koji se u užem krugu kandidata nalazi uz Harija Kejna, Lamina Jamala i Rodrija, u razgovoru je izneo stav da nijedan igrač u protekloj sezoni nije bio bolji od njega, ističući kao ključni argument podatak da je postao najbolji strelac u istoriji svetskih prvenstava.

„Smatram da mogu da pobedim ove godine. Kažu da nisam osvojio nijedan kolektivni trofej, ali ovo je individualna nagrada. Nikada nisam video da se Zlatna lopta dodeljuje jednoglasno, ali ja imam svoje argumente: biti najbolji strelac u istoriji svetskih prvenstava, pomisliti da si sa 27 godina već igrač sa najviše golova, pretekavši legendu poput Mesija na najvažnijem turniru u sportu”, započeo je Mbape.

Iako mnogi osporavaju njegov izbor upravo zbog izostanka trofeja, fudbaler poručuje da razume različite stavove.

„Mogu da razumem one koji misle drugačije. Nema diktature mišljenja. Ali kada analiziraš konkurenciju, niko nije imao bolju sezonu od mene. Ponekad glasovi idu najboljem igraču iz najboljeg tima, a ne nužno najboljem igraču na svetu. Ja bih glasao za sebe. Uvek sam smatrao da Zlatna lopta treba da nagrađuje drugačijeg igrača, kao što je to bio slučaj u vreme Mesija i Ronalda. Nikada je ne daju običnim igračima, već onim posebnim. I mislim da sam ove godine uradio drugačije stvari, zato verujem da mogu da je osvojim”, dodao je Mbape.

1/6 Vidi galeriju Mbape u dresu reprezentacije Francuske Foto: Icon Sport / Sipa USA / Profimedia, YOAN VALAT/EPA, CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA

Osvrnuvši se na dugovečnost u karijeri i poređenja sa Lionelom Mesijem, istakao je:

„Ja bih igrao do 100. godine, ali moraš biti inteligentan i znati kada više ne možeš. On nije morao da razmišlja o tome, jer još uvek može. Osim toga, Mesi je Mesi. Ja sebe smatram drugačijim igračem. Ali on je drugačiji igrač među drugačijim igračima.”

O Real Madridu, egoima u svlačionici i Murinju

Govoreći o prošloj sezoni, zvižducima navijača i dolasku Žozea Murinja u Madrid, Mbape uverava da svaka sezona nosi pouke, naročito kada se ne pobeđuje, te da je boravak u Realu privilegija i lekcija o tome šta treba poboljšati.

„U svakoj svlačionici ima ega, čak i u onima bez zvezda. Ljudi uvek povezuju ego sa zvezdama. Ja sam, međutim, video igrače koji nisu tražili ni sliku, ni autogram, a imali su ogroman ego. Mnogi ljudi imaju ego, i to ne samo igrači. A zvižduci? To su stvari koje se dešavaju. Mnogi su tamo bili izviždani, kada potpišeš, znaš gde ideš. Razumem ih.”

Prokomentarisao je i saradnju sa Murinjom:

„On je veoma inteligentan. Impresionirao me je, vidi se da zna šta radi i kuda ide. Za igrače je važno da imaju pravac koji treba da slede. Meni je rekao 'daj golove'...”

1/21 Vidi galeriju Kilijan Mbape Foto: Jose Breton/NurPhoto/Shutterstoc / Shutterstock Editorial / Profimedia, CESAR MANSO / AFP / Profimedia, 900/Cordon Press / imago sportfotodienst / Profimedia

Što se tiče uspeha PSŽ-a koji je osvojio dva evropska kupa nakon njegovog odlaska, Mbape navodi:

„Ja sam stigao do polufinala sa Luisom Enrikeom, oni su izgradili svoje pobede, osvojiti drugu zaredom je izuzetno. Oni su tim koji mi i svi ostali moramo da pobedimo.”

O kritikama, sopstvenoj igri i ispadanju od Španije

Francuski napadač se osvrnuo i na pritisak sa kojim se svakodnevno nosi.

„Kritikuju me mnogo, ali to je život nekoga ko je u eliti. Centralni napadač je uvek pod lupom. Svi godinama znaju šta mogu. Tako da se više ne gleda šta radim, već šta ne radim. Fudbal je davanje golova i postizanje jednog više od protivnika, postizanje gola je najteže i najvrednije. Igrač koji postiže golove nikada neće biti problem u timu.”

Kada je reč o elementima koje treba da unapredi, Mbape je samokritičan ali i svestan svojih kvaliteta:

„U odbrani mogu više da pomognem svojim timovima. U napadu mogu biti još efikasniji, jer lako stvaram prilike. U Evropi nema igrača koji mogu da generišu toliko šansi kao ja.”

Na kraju razgovora, prokomentarisao je i dva uzastopna ispadanja od selekcije Španije na Evropskom i Svetskom prvenstvu.

„To nije neuspeh. Šteta je. Španija se bolje snašla u utakmici, nema kompleksa, pogrešili smo u pristupu na početku. Nismo uspeli da se prebacimo protiv tima koji voli da poseduje loptu”, zaključio je Mbape.

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