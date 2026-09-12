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FIFA je doživotno suspendovala dvojicu bivših predsednika fudbalskih saveza zbog finansijskih malverzacija.

Predsednik Fudbalskog saveza Monserata Vinsent Kasel kažnjen je zbog "zloupotrebe položaja, sistemskog sukoba interesa" i nenamenskog korišćenja sredstava FIFA i nacionalnog saveza.

Kasel je, zajedno sa tadašnjim generalnim sekretarom saveza Tandikom Hjuzom, u aprilu pred sudom na Monseratu priznao krivicu za utaju poreza.

Njih dvojica su još 2011. godine bili procesuirani pred tadašnjom Etičkom komisijom FIFA zbog afere u kojoj su fudbalski zvaničnici sa Kariba primali novac povezan sa Mohamedom bin Hamamom iz Katara, koji je pokušao da se suprotstavi Sepu Blateru na izborima za predsednika FIFA.

Foto: ULMER / imago sportfotodienst / Profimedia

Kasel je, međutim, ostao na čelu fudbalskog saveza Monserata sve do prošle godine. FIFA je u februaru uvela prinudnu upravu zbog, kako je navedeno, "izuzetne krize i institucionalne paralize".

Kasel je pored doživotne suspenzije kažnjen i sa milion švajcarskih franaka, dok je Hjuz suspendovan na 15 godina i kažnjen sa 150.000 franaka.

FIFA je doživotno suspendovala i bivšeg predsednika Fudbalskog saveza Maldiva Basama Adela Džalela zbog zloupotrebe sredstava iz FIFA fonda za pomoć tokom pandemije koronavirusa.

Mediji na Maldivima naveli su da je Džalel ove godine osuđen na 23 godine zatvora zbog pronevere 1,2 miliona dolara iz FIFA sredstava, koja su bila namenjena lokalnim klubovima. Prema tim navodima, novac je iskorišćen za kupovinu stanova.

Džalel je dodatno kažnjen sa milion švajcarskih franaka, dok je bivši finansijski direktor saveza Mohamed Agil suspendovan na 10 godina i kažnjen sa 100.000 franaka zbog pomaganja u zloupotrebi FIFA sredstava, korišćenja falsifikovane dokumentacije i nesaradnje u istrazi.

Predsednik FIFA Đani Infantino posetio je prošle godine Maldive i tom prilikom govorio o problemima sa kojima se fudbal u toj zemlji suočavao prethodnih godina.

1/7 Vidi galeriju Đani Infantino Foto: Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia, DANIEL DUARTE / AFP / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia

Kasel i Džalel bili su predsednici svojih saveza i tokom Kongresa Fifa 2017. godine u Bahreinu. Infantino je tada poručio fudbalskim zvaničnicima da oni koji pokušavaju da se obogate zloupotrebljavajući fudbal treba da napuste ovaj sport.

Kurir Sport / Beta

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