Slušaj vest

Dušan Vlahović nije mogao da pomogne saigračima na terenu protiv Erzurumspora zbog suspenzije, ali je zato napravio potez koji je oduševio navijače Bešiktaša i izazvao lavinu reakcija u Turskoj!

Srpski golgeter dobio je zabranu nastupa na jednoj utakmici nakon incidenta sa Milanom Škrinjarom u derbiju protiv Fenerbahčea. Bešiktaš se žalio, ali je Arbitražni odbor Turskog fudbalskog saveza odbio zahtev kluba i potvrdio kaznu.

1/15 Vidi galeriju Dušan Vlahović Foto: BSR AGENCY, BSR Agency / Alamy / Profimedia, Burak Basturk/MEI / Sipa Press / Profimedia, Tolga Uluturk / Zuma Press / Profimedia

Upravo zbog toga iz kluba su Vlahoviću dobronamerno poručili da nema potrebe da dolazi na stadion. Mogao je da ostane kod kuće, odmori se i susret pogleda iz udobnosti svog doma.

Ali, Dušan nije ni pomislio da prihvati taj predlog.

"Bilo bi nekulturno da se ne pojavim", bila je njegova poruka.

Vlahović je prethodne nedelje lično pozivao navijače da dođu u što većem broju i napune stadion. Zato je, kako se navodi, smatrao da ne bi bilo u redu da ih sada, kada je on suspendovan, ostavi bez svog prisustva.

I nije se sve završilo samo na tome što je seo na tribine.

Kada se pojavio na stadionu, nastao je pravi haos!

Navijači Bešiktaša počeli su da mu dobacuju i pružaju dresove, želeći autogram. Vlahović je ostao satima i potpisivao dres za dresom, ne odbijajući navijače koji su želeli da imaju uspomenu na susret sa novim ljubimcem crno-belih. Snimci njegovog druženja sa navijačima brzo su se proširili društvenim mrežama.

A onda je usledio prizor koji je posebno raznežio navijače. U hodniku stadiona Vlahović je viđen u društvu jednog mališana, a snimak njihovog susreta brzo je privukao pažnju. Srbin je i tom prilikom pokazao koliko mu znači kontakt sa pristalicama Bešiktaša, iako zbog suspenzije nije mogao da im pomogne na terenu.

Istanbul je tako dobio još jedan razlog da zavoli Srbina.

Vlahović je ovog leta stigao u Bešiktaš i već je napravio sjajan učinak. Pre suspenzije odigrao je pet zvaničnih utakmica i postigao četiri gola, pa se od njega očekuje da bude jedan od glavnih aduta ekipe u nastavku sezone.