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Ugrinovci su naselje u opštini Zemun, a od 1935. godine imaju i svoj fudbalski klub - Sinđelić. Ovaj klub ima veliku tradiciju u niželigaškom fudbalu i kroz Sinđelić su prošli brojni veoma kvalitetni igrači, ali je najveći rezultat bio plasman u peti rang - Prvu beogradsku ligu. Sada je ambiciozna uprava krenula u projekat kojim će Ugrinovce postaviti na fudbalsku mapu Beograda i Srbije, a sve uz porodični duh koji je oduvek krasio ovaj klub.

Sinđelić se takmiči u Međuopštinskoj ligi Beograda, grupa A, i ove sezone pokušaće da obezbedi plasman u viši rang. Dovedeni su provereni i veoma kvalitetni fudbaleri sa superligaškim i inostranim iskustvom, te će se u Ugrinovcima gledati lep fudbal.

1/3 Vidi galeriju Sinđelić Ugrinovci Foto: Privatna arhiva

Ambicije jasne

O novom projektu Sinđelića govorio je i prvi čovek kluba, Predrag Lončar.

- Ambicije kluba su najviše moguće. Sinđelić se probudio iz sna i u Ugrinovcima će se ponovo gledati kvalitetan fudbal, što pojačanja koja su došla mogu da potvrde. Doveli smo proverene, superligaške igrače, tako da smo sigurni da će i rezultat sve to ispratiti. Takođe, radimo i na sređivanju terena kako bi fudbaleri imali najbolje moguće uslove za igru. Naša porodica je od 2007. godine u klubu i porodična atmosfera je uvek bila na prvom mestu, te su se svi koji dođu u Ugrinovce osećali kao kod svoje kuće. Tako će ostati i ove sezone, a navijači mogu da očekuju neočekivano i mi se nadamo da će tribine biti pune na svakom mestu - rekao je Lončar.

Pored kvalitetnih pojačanja, klub aktivno radi i na marketingu, te su se istakli sjajnom promocijom dresova, kao i emisijom "Sinđin svet" koju možete pogledati na Jutjub kanalu "Mali fudbal velike priče".

Pojačanja: Super liga, inostranstvo...

Ozbiljna pojačanja doveo je Sinđelić u Ugrinovce ove sezone. U klub je stigao bivši fudbaler Kolubare, Goran Lončar, nekadašnji kapiten Teleoptika, Bojan Ćalić, golman koji je čuvao mrežu grčkog Ksantija, Nikola Stepanović, ali i Boško Janjić, Dario Krivokuća, Nikola Jovanović, Budimir Borisavljević, Sreten Atanasković, Marko i Luka Živanović i Stefan Arambašić. Kapiten ekipe ove sezone biće Milan Karan, a trener Dejan Lončar. Od igrača koji su bili tu i prošle sezone ističu se Nemanja Košutić, Nenad Kosanović, Mateja Krstić, Đorđe Nedeljković, Mihajlo Spalević, Steva Lovrić....

Pripreme: Spremni za sezonu

U pripremnim mečevima Sinđelić je ostvario tri pobede i jedan poraz.

Sve je počelo neuspehom u duelu sa Milutincem koji je ekipa iz višeg ranga (1:4), a onda su usledile tri pobede - protiv Fruškogorca (1:0), Busija (4:1) i Palilulca (5:0).

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