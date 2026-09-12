Slušaj vest

Kristijano Ronaldo postigao je gol u pobedi Al Nasra nad Abhom 2:1, ali umesto njegovog pogotka, društvene mreže trenutno više bruje o potezu Portugalca koji je mogao skupo da košta njegov tim.

Al Nasr je imao prednost od 2:0 kada je Abha u 75. minutu dobila slobodan udarac. Nabil Fekir namestio je loptu, a upravo tada Ronaldo je odlučio da se umeša u postavljanje živog zida.

Portugalac je naredio saigraču Abdulahu Al Hamdanu da izađe iz zida i pridruži se ostalim igračima u kaznenom prostoru. Tako je ispred gola ostao praktično samo jedan igrač.

Fekir je, međutim, odmah prepoznao novonastali prostor.

Francuz je šutirao precizno i kaznio Ronaldovu odluku!

Lopta je prošla kroz otvor koji se pojavio u živom zidu i završila u mreži za 2:1. Pogodak je uneo dramu u završnicu i dao Abhi nadu da može da izbegne poraz.

Upravo taj trenutak postao je viralan na društvenim mrežama.

Navijači su masovno delili snimak Ronaldovog poteza, a Portugalac je postao meta brojnih šala. Jedni su se pitali zbog čega je uopšte odlučio da menja postavku zida.

Posebno je pažnju privukla reakcija Nabila Fekira posle gola, koji je proslavom dodatno začinio čitavu situaciju i, makar na kratko, stavio Ronalda u centar pažnje iz potpuno pogrešnog razloga.

Ipak, Portugalac je imao razloga za zadovoljstvo.

Ronaldo je prethodno bio strelac prvog gola na utakmici. Pogodio je u 22. minutu i doneo Al Nasru prednost, a taj pogodak bio je njegov 979. u zvaničnim utakmicama u karijeri.

1/5 Vidi galeriju Ronaldo u dresu Al Nasra, sezona 2026/27. Foto: Fayez Nureldine / AFP / Profimedia

Abdulah Al Hamdan je u 58. minutu povisio na 2:0, dok je Fekir u 75. smanjio na 2:1. Ipak, Al Nasr je uspeo da sačuva prednost i upiše novu pobedu.

Tako je Ronaldo u jednom meču uspeo da bude i junak i predmet šale na društvenim mrežama – postigao je važan gol, ali je njegov potez kod slobodnjaka protivnika postao viralni hit.