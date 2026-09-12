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Mandat Dejana Stankovića u moskovskom Spartaku i dalje izaziva reakcije, a sada je o periodu provedenom pod komandom srpskog trenera otvoreno govorio Anton Zabolotnji.

Bivši napadač ruskog velikana prisetio se atmosfere u svlačionici i Stankovićevog odnosa prema igračima, a njegove reči bile su prilično oštre.

Zabolotnji je u emisiji „Koment.Šou“ govorio i o Stankovićevom odnosu prema igračima. Na pitanje da li je trener umeo da ponovo pruži šansu fudbaleru kada ga jednom "ne zavoli", odgovor je bio kratak i jasan:

"Nemoguće."

Tu se, međutim, nije zaustavio.

Zabolotnji je Stankovića opisao kao čoveka raspoloženja, uz ocenu da je srpski stručnjak imao veoma visoko mišljenje o sebi i da je često radio ono što je smatrao ispravnim.

A onda je izgovorio ono što je najviše odjeknulo.

"On se sve vreme ponašao prilično slobodno. Ima visoko mišljenje o sebi i verovatno je jednostavno radio ono što je želeo. Nažalost, napravio je jednu grešku: krenuo je protiv kolektiva i počeo lično da vređa igrače. Tako se ne radi. Atmosfera je ipak bila teška", rekao je Zabolotnji.

Dakle, prema njegovom viđenju, problem nije bio samo u taktičkim ili rezultatskim stvarima, već i u odnosu trenera prema pojedincima.

Stankovićev mandat u Spartaku

Stanković je Spartak preuzeo tokom leta 2024. godine, a na klupi moskovskog velikana zadržao se do 11. novembra 2025. godine, kada je klub saopštio da je saradnja prekinuta sporazumnim dogovorom.

Za to vreme vodio je crveno-bele na 64 zvanične utakmice, a učinak mu je bio 37 pobeda, 10 remija i 17 poraza. Spartak je sezonu 2024/25 završio na četvrtom mestu u ruskoj Premijer ligi.

Ipak, druga Stankovićeva sezona nije išla prema očekivanjima klupskog rukovodstva. Kada je smenjen, Spartak je posle 15 kola imao 25 bodova i zauzimao šesto mesto, pa je klub odlučio da je vreme za promenu.

1/15 Vidi galeriju Dejan Stanković, Spartak Moskva Foto: Www.spartak.com

Sam Stanković se nakon odlaska iz kluba oprostio emotivnim tonom. Poručio je da je bio ponosan što je radio u Spartaku i istakao da će mu moskovski klub zauvek ostati u srcu.

Ali sada, gotovo godinu dana kasnije, iz svlačionice stiže drugačija slika.

Zabolotnji je otvoreno poručio da je atmosfera tokom Stankovićevog mandata bila teška i posebno apostrofirao trenutke kada je, prema njegovim rečima, trener prelazio granicu i lično vređao fudbalere.

To je njegovo lično viđenje perioda provedenog u Spartaku, ali svakako predstavlja jednu od najoštrijih javnih ocena Stankovićevog rada u Moskvi koje su se pojavile nakon njegovog odlaska.