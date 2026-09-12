"STANKOVIĆ VREĐAO IGRAČE - I TO JE BIO KRAJ" Isplivale TAJNE iz svlačionice, napadač progovorio: "Ima visoko mišljenje o sebi - ponaša se prilično slobodno!"
Mandat Dejana Stankovića u moskovskom Spartaku i dalje izaziva reakcije, a sada je o periodu provedenom pod komandom srpskog trenera otvoreno govorio Anton Zabolotnji.
Bivši napadač ruskog velikana prisetio se atmosfere u svlačionici i Stankovićevog odnosa prema igračima, a njegove reči bile su prilično oštre.
Zabolotnji je u emisiji „Koment.Šou“ govorio i o Stankovićevom odnosu prema igračima. Na pitanje da li je trener umeo da ponovo pruži šansu fudbaleru kada ga jednom "ne zavoli", odgovor je bio kratak i jasan:
"Nemoguće."
Tu se, međutim, nije zaustavio.
Zabolotnji je Stankovića opisao kao čoveka raspoloženja, uz ocenu da je srpski stručnjak imao veoma visoko mišljenje o sebi i da je često radio ono što je smatrao ispravnim.
A onda je izgovorio ono što je najviše odjeknulo.
"On se sve vreme ponašao prilično slobodno. Ima visoko mišljenje o sebi i verovatno je jednostavno radio ono što je želeo. Nažalost, napravio je jednu grešku: krenuo je protiv kolektiva i počeo lično da vređa igrače. Tako se ne radi. Atmosfera je ipak bila teška", rekao je Zabolotnji.
Dakle, prema njegovom viđenju, problem nije bio samo u taktičkim ili rezultatskim stvarima, već i u odnosu trenera prema pojedincima.
Stankovićev mandat u Spartaku
Stanković je Spartak preuzeo tokom leta 2024. godine, a na klupi moskovskog velikana zadržao se do 11. novembra 2025. godine, kada je klub saopštio da je saradnja prekinuta sporazumnim dogovorom.
Za to vreme vodio je crveno-bele na 64 zvanične utakmice, a učinak mu je bio 37 pobeda, 10 remija i 17 poraza. Spartak je sezonu 2024/25 završio na četvrtom mestu u ruskoj Premijer ligi.
Ipak, druga Stankovićeva sezona nije išla prema očekivanjima klupskog rukovodstva. Kada je smenjen, Spartak je posle 15 kola imao 25 bodova i zauzimao šesto mesto, pa je klub odlučio da je vreme za promenu.
Sam Stanković se nakon odlaska iz kluba oprostio emotivnim tonom. Poručio je da je bio ponosan što je radio u Spartaku i istakao da će mu moskovski klub zauvek ostati u srcu.
Ali sada, gotovo godinu dana kasnije, iz svlačionice stiže drugačija slika.
Zabolotnji je otvoreno poručio da je atmosfera tokom Stankovićevog mandata bila teška i posebno apostrofirao trenutke kada je, prema njegovim rečima, trener prelazio granicu i lično vređao fudbalere.
To je njegovo lično viđenje perioda provedenog u Spartaku, ali svakako predstavlja jednu od najoštrijih javnih ocena Stankovićevog rada u Moskvi koje su se pojavile nakon njegovog odlaska.