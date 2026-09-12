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Partizan u nedelju od 17 časova na stadionu u Humskoj dočekuje Vojvodinu u okviru 9. kola Super lige Srbije. Trener crno-belih Saša Ilić izneo je očekivanja na konferenciji za medije pred derbi kola.

„Očekuje nas derbi kola i izuzetno teška utakmica. Vojvodina je ekipa koja beleži izuzetne rezultate, ima pojedince koji jednim potezom mogu da reše meč i veoma su stabilni pozadi. Ipak, igramo pred našim navijačima, na našem stadionu i moramo da budemo ti koji traže sva tri boda“, istakao je Ilić.

Šef stručnog štaba Partizana osvrnuo se i na pritisak koji nosi nastup u crno-belom dresu.

„U Partizanu je stalno 'biti ili ne biti', zavisi kako gledate. Prvenstvo je dugo, ima još dosta da se igra. Vojvodina je letos dovela mnogo kvalitetnih igrača, imaju dosta internacionalaca i pojedinaca koji prave razliku. Promenili su i trenera, Marko Savić uvodi svoj sistem rada i to je već primetno. O rivalu govorim u superlativu, ali moramo biti svesni da smo mi Partizan. Iako nas ne prate željeni rezultati, moramo da ponovimo energiju i želju. Ubeđen sam da ćemo imati veliku podršku sa tribina.“

Govoreći o prethodnom meču i formi protivnika, Ilić je dodao:

„Niko od nas se ne oseća prijatno, ali trudimo se. Smatram da nismo odigrali loš večiti derbi, u pojedinim periodima smo bili čak i dominantniji od Zvezde. Kažnjeni smo za određene propuste, ali u većem delu meča smo ispoštovali plan. Rad će se vratiti. Što se Vojvodine tiče, Tanjga nije imao sreće sa rasporedom pa je smenjen. Reč je o ekipi koja hoće da igra fudbal i opasna je ako joj ostavite prostor, posebno preko Zukića koji je postigao pet ili šest golova.“

1/12 Vidi galeriju Saša Ilić Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Dusan Milenkovic/ATAImages

Suđenje i kadrovske vesti

Jedna od glavnih tema bila je i arbitraža, s obzirom na Ilićeve reakcije nakon meča sa Crvenom zvezdom.

„Članovi mog stručnog štaba su kažnjeni posle derbija. Odgledao sam snimak nekoliko puta i to mi daje za pravo da kažem da sam bio u pravu kada sam govorio o suđenju. Znam ko je delegiran za sutrašnji meč - to su naše najbolje sudije. Možda sam neposredno posle utakmice reagovao emotivno pod prvim utiskom, ali i nakon pregledanih snimaka stojim iza svake reči. Nadam se da će sudije sutra biti u drugom planu, a da će se posle meča pričati isključivo o kvalitetnom fudbalu.“

Kada je reč o igračkom kadru, zdravstvena situacija je uglavnom stabilna.

„Imamo manjih problema. Dvojica igrača, Vukotić i Sek, nisu trenirali punim intenzitetom tokom nedelje. Zdravlje je na prvom mestu, pa ćemo konačnu odluku doneti nakon današnjeg treninga.“

Ilić je prokomentarisao i popunu pozicije levog beka, kao i učinak novog pojačanja:

„Svi znamo u kakvoj je situaciji Partizan – prethodna i ova godina su u znaku stabilizacije. Izuzetno je teško stabilizovati finansije, a ujedno se pojačavati, biti konkurentan u domaćem prvenstvu i boriti se za Evropu. Promenili smo dosta igrača na poziciji levog beka i moramo dobro da razmislimo o narednim koracima. Zaostatak je veliki, borba nam predstoji, ali dolazak novog levog beka za sada nije siguran. Verujem u igrače koje imam na raspolaganju. Što se tiče Lime, skautirali smo ga u portugalskoj ligi i reč je o igraču sa liderskim osobinama. Odradio je dva treninga i odigrao 25-30 minuta - zadovoljan sam prikazanim i njegovim odnosom prema radu. Verujem da će nam biti od velike koristi“, zaključio je Ilić.

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