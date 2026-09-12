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Katalonski klub, Barselona, započeo je pregovore sa svojim kapitenom Rafinjom oko potpisa novog, finansijski poboljšanog ugovora.

Nakon odličnog starta nove sezone i njegovih sjajnih partija na poziciji napadača, sportski direktor Deko u dogovoru sa trenerom Hansijem Flikom odlučio je da nagradi brazilskog fudbalera.

Iako je Rafinja u maju 2025. godine već potpisao obnovljeni ugovor sa većom platom do juna 2028, nova ponuda predviđa dodatnu povišicu i produžetak saradnje do 2029. godine, uz opciju automatske obnove do leta 2030.

Rafinja, povreda na utakmici Brazil - Haiti Foto: Niyi Fote / imago sportfotodienst / Profimedia, Riquelve Nata/Sports Press / Zuma Press / Profimedia, Jose Breton / AFP / Profimedia

Brazilac je u Kataloniju stigao u leto 2022. godine iz engleskog Lidsa u transferu vrednom 58 miliona evra plus bonusi, čime je u potpunosti opravdao uloženi novac. Dolaskom Hansija Flika na klupu njegov učinak je dodatno skočio, pa je postao jedan od ključnih igrača i najvećih pretnji po protivničke odbrane.

Rafinja je do sada u dresu Barselone upisao 182 nastupa, zabeležio 83 pogotka i 60 asistencija, pri čemu je osvojio tri titule u La Ligi, jedan trofej u Kupu kralja i tri Superkupa Španije.

Nakon odlazaka Ronalda Arauha i Mark-Andrea ter Štegena, odlukom trenera Flika preuzeo je i traku prvog kapitena ekipe.

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