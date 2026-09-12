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Italijanski golman Alberto Brinjoli (35) govorio je za tamošnje medije o tome zašto srpski golgeter Luka Jović (28) pruža sjajne partije u AEK-u i ne prestaje da rešeta mreže.

Upitan zašto se Srbin nije snašao u Fiorentini i Milanu u periodu od 2022. do 2025. godine, a prethodno ni u Real Madridu, Brinjoli je otkrio da je ključ u poverenju i važnoj ulozi koju ima kod srpskog trenera Marka Nikolića. Trofejni stručnjak je pronašao način da u Joviću probudi "zver".

"Luka je veoma kvalitetan igrač. Da nije, ne bi otišao u Real. Razgovarajući sa njim, mislim da je u pitanju stvar karaktera. Želi da ima važnu ulogu i hoće da igra. Po mom mišljenju, potreban mu je ambijent u kojem će se osećati važnim", izjavio je Brinjoli za "Gazetu".

Nekadašnji čuvar mreže Juventusa dočekao je prošlog leta Luku u AEK-u kao "otpisanog" igrača Milana. Pod Nikolićevim vođstvom Jović je izrastao u najvažnijeg napadača šampionskog tima Atinjana, dao je ogroman doprinos plasmanu u Ligu šampiona ovog leta i do sada je postigao 25 golova na 50 nastupa za AEK.

1/8 Vidi galeriju Luka Jović u dresu AEK-a Foto: Yannis Halas / imago sportfotodienst / Profimedia

Od Serije D do Lige šampiona

Italijanski golman iskoristio je šansu nakon povrede Tomasa Strakoše prošlog vikenda i ove nedelje branio u Ligi šampiona u pobedi protiv LASK-a. Na taj način je zaokružio filmski životni put, pošto je još 2009. godine nastupao u četvrtom rangu italijanskog fudbala, noseći dres Montekjarija u Seriji D.

"Bilo je to ostvarenje sna, ali moram da budem iskren: u tom trenutku ne uživaš previše jer si koncentrisan. Emocije doživljavaš samo pre i posle utakmice, dok na terenu sve ostalo pada u drugi plan. Zaslužili smo da pobedimo makar 2:0, ali pre utakmice bih potpisao i 1:0. Ta utakmica je sada iza nas, mislimo na sledeću... To što nisam uživao u debiju u LŠ je lepa i ružna strana fudbala, jer nemaš mogućnost da zastaneš. Kao što lepe stvari brzo prolaze, tako onda dolaze one loše. Sve uvek moraš da prihvatiš sa ravnotežom. Postoje trenuci koje treba iskoristiti, a ja moram da budem spreman kada zatreba."

Upitan da li mu je to bio najlepši trenutak u karijeri, Brinjoli je poručio:

"Svakako je to najveći cilj koji sam mogao da ostvarim. To je jedan od lepih trenutaka, ali zadovoljstvo se ne menja u zavisnosti od ranga takmičenja. Bio sam podjednako srećan kada sam osvojio prvenstvo u Seriji D."

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