PROBLEM ZA DIJEGA SIMEONEA I ATLETIKO: Madriđani bez važnog igrača naredna tri meča! Neće nastupati ni protiv Reala!
Vezni fudbaler Atletiko Madrida, Pablo Barios, doživeo je novu povredu zbog koje će morati da pauzira narednih nekoliko utakmica.
Nakon što je zbog zdravstvenih problema propustio veći deo drugog dela prethodne sezone, Barios se izborio za mesto u startnoj postavi na početku novog šampionata. O tome koliko poverenja u njega ima trener Dijego Simeone govori i podatak da je mladi fudbaler bio standardan na svim mečevima ove sezone, sakupivši ukupno 371 minut na terenu.
Međutim, novi peh odvojiće ga od terena u ključnim duelima i Simeone će imati neočekivano veliki problem.
Barios neće moći da pomogne timu u predstojećim mečevima protiv Real Sosijedada i Osasune, kao ni u gradskom derbiju protiv Real Madrida narednog vikenda.
Pred Simeoneom je zadatak da pronađe rešenje za naredna tri susreta pre reprezentativne pauze, a očekuje se da bi značajniju ulogu u timu u ovom periodu mogao da dobije novajlija Julman.
Raspored Atletika do reprezentativne pauze:
Nedelja (21.00): Real Sosijedad - Atletiko Madrid
Sreda (19.00): Atletiko Madrid - Osasuna
20. septembar (16.15): Atletiko Madrid - Real Madrid
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