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Vezni fudbaler Atletiko Madrida, Pablo Barios, doživeo je novu povredu zbog koje će morati da pauzira narednih nekoliko utakmica.

Nakon što je zbog zdravstvenih problema propustio veći deo drugog dela prethodne sezone, Barios se izborio za mesto u startnoj postavi na početku novog šampionata. O tome koliko poverenja u njega ima trener Dijego Simeone govori i podatak da je mladi fudbaler bio standardan na svim mečevima ove sezone, sakupivši ukupno 371 minut na terenu.

Međutim, novi peh odvojiće ga od terena u ključnim duelima i Simeone će imati neočekivano veliki problem.

1/7 Vidi galeriju Dijego Simeone na meču Arsenal - Atletiko Madrid Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Dennis Agyeman / Zuma Press / Profimedia, Matt Impey / Shutterstock Editorial / Profimedia

Barios neće moći da pomogne timu u predstojećim mečevima protiv Real Sosijedada i Osasune, kao ni u gradskom derbiju protiv Real Madrida narednog vikenda.

Pred Simeoneom je zadatak da pronađe rešenje za naredna tri susreta pre reprezentativne pauze, a očekuje se da bi značajniju ulogu u timu u ovom periodu mogao da dobije novajlija Julman.

Raspored Atletika do reprezentativne pauze:

Nedelja (21.00): Real Sosijedad - Atletiko Madrid

Sreda (19.00): Atletiko Madrid - Osasuna

20. septembar (16.15): Atletiko Madrid - Real Madrid

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