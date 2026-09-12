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Lionel Skaloni i dalje nije odgovorio na ponudu Saveza o ostanku na klupi reprezentacije Argentine.

Pouzdani novinar Gaston Edul otkrio je razloge Skalonijevog odugovlačenja u vezi sa ponudom, imajući u vidu da mu ugovor ističe u decembru:

"Lionel Skaloni je svestan da je ta era završena. Period nakon Mesija zahteva rekonstrukciju tima i dovođenje novih igrača, a to iziskuje mnogo energije, snage i želje. To je ono o čemu Skaloni razmišlja u periodu do decembra, tako da nema žurbe", otkrio je Edul.

1/5 Vidi galeriju Selektor reprezentacije Argentine, Lionel Skaloni - finale Mundijala 2026. Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / Profimedia, Brazil Photo Press, Brazil Photo Press / Alamy / Profimedia, William Volcov / imago sportfotodienst / Profimedia

Unutar Saveza, zvaničnici su sada veći optimisti nego neposredno nakon finala Mundijala, kada je Skaloni delovao kao odlazeći selektor, dok sada bar postoji otvorena komunikacija i obe strane aktivno razgovaraju.

Problem nije samo motivacija i novi početak, već i činjenica da Savez nije ispoštovao određene finansijske bonuse, odnosno isplatu nagrada nakon istorijskih uspeha. Ipak, to nije ključni razlog odugovlačenja, ali jeste jedan od razloga zbog kojih Skaloni i dalje nije dao pozitivan odgovor.

"AFA je uputila ponudu, ali Skaloni još uvek nije odgovorio", dodao je ovaj novinar.

Podsetimo, Argentina je sa Skalonijem osvojila Mundijal, dve Kopa Amerike, dok je na poslednjem SP izgubila od Španije.

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