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Malo ko je verovao da će Markus Rašford ponovo imati važnu ulogu u Mančester junajtedu, ali ovog leta dogodio se preokret.

Sve do pred sam početak Premijer lige, Rašford nije izabrao broj na leđima. Njegova želja bila je da ostane u Barseloni, međutim, ta opcija je propala nakon što su Katalonci doveli Entonija Gordona i Karima Adejemija. Zbog toga se po isteku pozajmice vratio u Junajted. Tokom letnjeg prelaznog roka povezivan je s pojedinim klubovima, ali ne iz samog evropskog vrha - najkonkretnije ponude stigle su iz Turske, no sve ih je odbio.

1/4 Vidi galeriju Markus Rašford Foto: David Lofthouse / imago sportfotodienst / Profimedia, Every Second Media, Every Second Media / Alamy / Profimedia

Na kraju je dobio dres sa brojem 9 i priliku da se dokaže. Da je Rašford veoma važan deo tima, sada ističe i Majkl Kerik:

"Veoma sam zadovoljan Markusom iz više razloga. Mislim da je to sasvim očigledno na osnovu njegovih nastupa. Konstantno predstavlja opasnost, šteta što nije bio nešto uspešniji, ali zaista je bio opasan u napadu", rekao je Kerik.

Njegovu energiju prepoznao je i "Old Traford", pa je Rašford nekadašnje zvižduke uspeo da pretvori u aplauze. Upravo su u njega uprte sve oči pred duel sa Mančester sitijem.

Veliki derbi Mančestera na programu je u nedelju od 17.30.

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