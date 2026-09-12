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U današnje vreme kada se gotovo sve radi iz neke koristi, na svu sreću još postoje ljudi koje vodi ljubav, strast, želja da se učini nešto za opšte dobro. Takav je Badovinčanin Miodrag Delić Delke, veliki zaljubljenih u sport, pre svega fudbal koji je pre osam godina, 10. septembra 2018, osnovao Sportsko udruženje (SU) Delke fudbal sa željom da besplatno promoviše fudbal, podrži mlade igrače, fudbalske veterane, sportske radnike, a sve uz humanitarni rad.

- Sport i fudbal su moj život, to je moj kiseonik. Pokrenuo sam uz podršku tadašnjeg opštinskog rukovodstva SU Delke fudbal sa željom da organizujemo revijalne fudbalske i humanitarne utakmice, besplatne za sve učesnike, uz to i edukativni programe za igrače, trenere, sportske radnike, sportske novinare, Bogatić godinama nema sportskog izveštača. Moja ideja je bila samo sportska, da se, pored ostalog, pruži prilika neafirmisanim fudbalerima, koji su plaćali godinama u svojim klubovima članarine, da dođu na te besplatne revije, promocije fudbala, da se predstave, pa možda nađu neki klub u kome će igrati. Za četiri godine, od 2018. do 2022. organizovano je 25 revija fudbala za igrače od 18 do 23 godine, i jedna reviju fudbalskih asova. Imao sam podršku Opštine Bogatić da organizujem te susrete, promovišem fudbal, sport i moju sredinu - priča Delić, svojevremeno golman Drine, Sporta, šabačkog AIK-a, Loznice...

1/4 Vidi galeriju Miodrag Delić Delke Foto: Privatna arhiva i B.Gagić

Radio je i kao trener pa je vodio sve kategorije bijeljinskog Radnika, bio šampion Republike Srpske sa Proleterom iz Dvorova, bio najmlađi trener u šabačkoj Mačvi, od najmlađih uzrasta do prvog tima, vodio uspešno omladince i vratio ih u elitu, trenirao je više kategorija Mačve iz Bogatića, Sloge iz Petrovca na Mlavi, a svoje fudbalsko znanje delio je i u inostranstvu, u više klubova u Austriji i Slovačkoj.

- Organizovao sam više utakmica i za veteranski fudbal, gde su bili naši eminentni bivši reprezentativci i gosti iz Crne Gore, Makedonije, Republike Srpske i tako dalje. Uz podršku porodice Matić, prva Revija fudbala priređena je na Ubu, domaćin nam je bio Dragan Dale, otac Nemanje i Uroša Matića. Revije su kasnije bile u prelaznim periodima, kad nema šampionata, a dolazili su igrači i iz drugih nekadašnjih republika. U Bogatiću su na te utakmice dolazili Miodrag Ješića, Radomir Jovičić, a kroz te susrete čuvali smo uspomene na legende poput Miljanića, Iliju Petkovića, Santrača i druge naše fudbalske velikane. Imali smo i utakmice humanitarnog karaktera da pomognemo našim sugrađanima u nevolji. Veliku podršku u radu i odličnu saradnju imao sam sa Fudbalskim savezom Mačvanskog okruga, Regiona Zapadne Srbije, u vidu dobijanja sportske opreme, lopti, dresova koje smo mi onda davali na humanitarne akcije organizovane van terena, jer je vodilja uvek bila ideja da se nekome pomogne - priča ovaj fudbalski zaljubljenik.

Delić kaže da, iz njemu nejasnih razloga, od 2022. godine, kreću problemi, izostanak podrške i nerazumevanje iz lokalne samouprave.

- Upućeno je sigurno više od 20 molbi, zahteve, obraćanja, ali nisam dobio odgovore niti bilo kakva obrazloženja sa njihove strane. Za očekivati je da ovakva promociju sporta, druženja, humanosti bude podržana, ali toga sada nema. Zbog toga je veliki broj planiranih utakmica i događaja otkazan, jer nema uslova za njihovo održavanje. Razni ljudi, sportski prijatelji, interesovali se za naš rad jer su prepoznali vrednost toga. Od prvog dana u SU Delke fudbal nema članarine, sve ide uz snalaženje i pomoć prijatelja, ali je nekada bilo i opštinske podrške. Šta se dešava ne shvatam i nadam se da će se stvari promeniti na bolje jer je ovde reč o promociji fudbala, sporta, druženja i humanosti. Ništa drugo - kaže popularni Delke koji se ne predaje uprkos izazovima u nadi da će uskoro ponovo okupljati sportske prijatelje na revijama fudbala u njegovom, ali i drugim mestima Srbije.

Kako ističe, cilj udruženja je podsticaj mladih da se bave sportom, fudbalom, uključivanje bivših fudbalskih asova u rekreativne i društveno-korisne aktivnosti, kao i stvaranje novih prijateljstava kroz sport. Ništa više. Sve sportski, časno i ljudski, onako kako to Delić radi.

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