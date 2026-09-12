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Fudbalski klub Arsenal nastavlja sa planskim radom, a sportski direktor Andrea Berta već je pokrenuo pregovore o produžetku saradnje sa ključnim prvotimcima.

Kako prenose engleski mediji, na stolu su novi ugovori za Jurijena Timbera, Deklana Rajsa i Martina Odegarda. Reč je o igračima koji imaju nezamenjivu ulogu u sistemu trenera Mikela Artete.

1/6 Vidi galeriju Mikel Arteta Foto: David Horn / imago sportfotodienst / Profimedia, Daniela Porcelli / SPP / imago sportfotodienst / Profimedia, EPA/ISABEL INFANTES

Iako im važeći ugovori traju do leta 2028. godine, uprava kluba želi da na vreme osigura njihov ostanak na "Emirejtsu".

Rajs je u klub stigao leta 2023. godine iz Vest Hema u transferu vrednom 116 miliona evra, čime je postao najskuplje pojačanje u istoriji Arsenala, a uloženi novac u potpunosti je opravdao. Podjednako značajan doprinos daju i Timber i Odegard.

Predvođen ovim trojcem, Arsenal je prošle sezone osvojio titulu šampiona nakon 22 godine čekanja, dok i u tekućoj sezoni ulazi kao jedan od glavnih kandidata za sve trofeje.

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