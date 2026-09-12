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Alaves je poveo golom koji je Vile Koski poveo u 18. minutu, a pobedu ekipi iz Santandera doneo je dvostruki strelac Jasir Zabiri, koji je postigao golove u 38. i 53. minutu.

Posle druge pobede u ligi Rasing se popeo na osmo mesto na tabeli sa sedam bodova.

Alaves je pretrpeo prvi poraz u šampionatu i drugi je sa 10 bodova.

U sledećem kolu Rasing Santander će igrati na gostujućem terenu protiv Barselone, a Alaves će dočekati Valensiju.

(Beta)

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