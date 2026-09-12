Fudbaleri Rasinga iz Santandera pobedili su na svom terenu Alaves 2:1, u utakmici petog kola španskog prvenstva.
Fudbal
ALAVES POVEO, A ONDA JE USLEDIO PAKAO: Zabiri sa dva gola režirao preokret
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Alaves je poveo golom koji je Vile Koski poveo u 18. minutu, a pobedu ekipi iz Santandera doneo je dvostruki strelac Jasir Zabiri, koji je postigao golove u 38. i 53. minutu.
Posle druge pobede u ligi Rasing se popeo na osmo mesto na tabeli sa sedam bodova.
Alaves je pretrpeo prvi poraz u šampionatu i drugi je sa 10 bodova.
U sledećem kolu Rasing Santander će igrati na gostujućem terenu protiv Barselone, a Alaves će dočekati Valensiju.
(Beta)
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