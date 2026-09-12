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Frozinone je poveo u 14. minutu kada je strelac bio Giorgi Kvernadze, a bod domaćima doneo je Hoan Vaskes pogotkom u 50. minutu.

Njegov saigrač Lorenco Kolombo promašio je jedanaesterac u prvom minutu nadoknade prvog poluvremena.

Posle tri uzastopna poraza na početku sezone Đenova je osvojila prvi bod i zauzima pretposlednje 19. mesto na tabeli.

Frozinone je sedmi na tabeli sa sedam bodova.

U sledećem kolu Đenova će igrati na gostujućem terenu protiv Parme, a Frozinone će dočekati Komo.

(Beta)

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