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Po dva gola postigli su Janik Engelhart, u 23. i 79. i Igor Matanović u 29. i 77. minutu. Konačan rezultat postavio je Maksimilijan Egeštajn u 86. minutu.

Frajburg je utakmicu završio sa desetoricom, pošto je Tim Klajdinst dobio drugi žuti karton u 52. minutu.

Frajburg je prvi na tabeli sa svih devet bodova, a Menhengladbah je pretrpeo i treći poraz i bez bodova je na poslednjem 18. mestu.

U sledećem kolu Frajburg će igrati protiv Ajntrahta u Frankfurtu, a Menehngladbah će dočekati Majnc.

Fudbaleri Borusije iz Dortmunda pobedili su na svom terenu Paderborn 3:0.

Domaći su poveli golom Fabija Silve u petom minutu, a zatim je dva gola postigao Feliks Nmeča, u 80. i 89. minutu.

Njihov saigrač Seru Žirasi u dva navrata zatresao je mrežu, u 31. minutu i drugom minutu nadoknade prvog poluvremena, ali su oba gola posle upotrebe VAR tehnologije poništena zbog ofsajda.

Dortmund je drugi sa svih devet bodova, a Paderborn je posle drugog uzastopnog poraza 15. sa jednim bodom.

Dortmund će u sledećem kolu igrati na gostujućem terenu u Štutgartu, a Paderborn će dočekati Hofenhajm.

Do prve pobede u sezoni Hofenhajm je došao na svom terenu protiv Štutgarta, 2:1.

Dvostruki strelac u ekipi Hofenhajma bio je Adam Hložek u 13. i 67. minutu, a jedini pogodak za Štutgart postigao je Maksimilijan Mitlštat u 48.

Obe ekipe imaju po tri boda, Hofenhajm je 11. a Štutgart 13. na tabeli.

U ostalim utakmicama Augsburg je odigrao na svom terenu nerešeno 2:2 protiv Bajera iz Leverkuzena, a Ajntraht je kao gost pobedio Majnc 3:1.

(Beta)