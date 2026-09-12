Fudbaleri Liverpula i Fulama odigrali su u Liverpulu 0:0, u četvrtom kolu engleske Premijer lige.
Fudbal
ŠOK NA „ENFILDU“! Liverpul bez gola, Čelsi prokockao prednost protiv Hala
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U narednom kolu, Liverpul će gostovati Bornmutu, dok će Fulam dočekati Mančester Junajted.
Strelci za Čelsi bili su Morgan Rodžers u sedmom i Žoao Pedro u 66. minutu.
Oba gola za Hal postigao je Mohamed Belumi u 28. i 34. minutu.
Čelsi je četvrti sa sedam bodova, a Hal je na trećem mestu sa bodom više.
U narednom kolu, Čelsi će gostovati Brentfordu, dok će Hal gostovati Njukaslu.
U ostalim mečevima, Notingem Forest je na gostujućem terenu u Birmingemu Aston Vilu 2:1, Bornmut i Brentford su Bornmutu odigrali nerešeno 2:2, dok je Ipsvič na gostujućem terenu u Londonu pobedio Kristal Palas 3:2.
(Beta)
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