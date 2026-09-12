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Liverpul je šesti sa šest bodova, a Fulam je na 17. mestu sa jednim poenom.

U narednom kolu, Liverpul će gostovati Bornmutu, dok će Fulam dočekati Mančester Junajted.

U istom terminu, Čelsi i Hal su odigrali u Londonu nerešeno 2:2.

Strelci za Čelsi bili su Morgan Rodžers u sedmom i Žoao Pedro u 66. minutu.

Oba gola za Hal postigao je Mohamed Belumi u 28. i 34. minutu.

Čelsi je četvrti sa sedam bodova, a Hal je na trećem mestu sa bodom više.

U narednom kolu, Čelsi će gostovati Brentfordu, dok će Hal gostovati Njukaslu.

U ostalim mečevima, Notingem Forest je na gostujućem terenu u Birmingemu Aston Vilu 2:1, Bornmut i Brentford su Bornmutu odigrali nerešeno 2:2, dok je Ipsvič na gostujućem terenu u Londonu pobedio Kristal Palas 3:2.

(Beta)