VEČITI NASTAVLJAJU POHOD U SUPERLIGI SRBIJE! Evo gde možete gledati utakmice Crvene zvezde i Partizana!
Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana u nedelju izlaze na teren u okviru 9. kola Superlige Srbije, a ljubitelje domaćeg fudbala očekuju dva veoma zanimljiva duela.
Crveno-beli od 19.00 gostuju IMT-u, gde će pokušati da opravdaju ulogu favorita i nastave borbu za vrh tabele. IMT će sa druge strane tražiti način da iznenadi šampiona i napravi veliki rezultat pred svojim navijačima.
Pre toga, od 17.00, na programu je derbi kola - Partizan dočekuje Vojvodinu. Crno-bele očekuje težak zadatak protiv Novosađana, koji u Humsku stižu sa ambicijom da ostanu neporaženi.
Dva velika meča, dva izazova za beogradske velikane i potencijalno veoma važni bodovi u borbi za sam vrh Superlige. Direktne prenose ovih utakmica možete gledati na TV Arena sport premium kanalu.
BONUS VIDEO: