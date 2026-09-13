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Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana u nedelju izlaze na teren u okviru 9. kola Superlige Srbije, a ljubitelje domaćeg fudbala očekuju dva veoma zanimljiva duela.

Crveno-beli od 19.00 gostuju IMT-u, gde će pokušati da opravdaju ulogu favorita i nastave borbu za vrh tabele. IMT će sa druge strane tražiti način da iznenadi šampiona i napravi veliki rezultat pred svojim navijačima.

1/10 Vidi galeriju 180. večiti derbi Crvena zvezda - Partizan Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Kurir Sport

Pre toga, od 17.00, na programu je derbi kola - Partizan dočekuje Vojvodinu. Crno-bele očekuje težak zadatak protiv Novosađana, koji u Humsku stižu sa ambicijom da ostanu neporaženi.

Dva velika meča, dva izazova za beogradske velikane i potencijalno veoma važni bodovi u borbi za sam vrh Superlige. Direktne prenose ovih utakmica možete gledati na TV Arena sport premium kanalu.

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