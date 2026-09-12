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Selektor Fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović mogao bi da ostane bez jednog od najvažnijih defanzivaca na početku Lige nacija.

Nikola Milenković nije bio u sastavu Notingem Foresta za gostovanje Aston Vili, a razlog je problem sa zadnjom ložom. Trener Oliver Glazner potvrdio je da srpski štoper ima zdravstveni problem.

1/11 Vidi galeriju Nikola Milenković Foto: Bradley Collyer / PA Images / Profimedia, Andrew Yates / Zuma Press / Profimedia, OLI SCARFF / AFP / Profimedia

Forest je i bez Milenkovića slavio u Birmingemu rezultatom 2:1, ali će mnogo važnije biti kakvo je stanje srpskog reprezentativca.

Okupljanje „Orlova“ zakazano je za devet dana, a Srbiju očekuju čak četiri utakmice Lige nacija – protiv Grčke, Holandije, Nemačke i ponovo Holandije. Zbog toga će Paunović sa posebnom pažnjom pratiti informacije o Milenkovićevoj povredi.

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