Fudbaleri Kelna i Verdera iz Bremena odigrali su u Kelnu nerešeno 1:1, u trećem kolu nemačke Bundeslige.
Fudbal
KELN ISPUSTIO POBEDU: Verder se spasao u drugom poluvremenu
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Poveo je Keln golom Lintona Maina u 11. minutu, a izjednačenje Verderu doneo je Niklas Filkrug pogotkom u 69. minutu.
Oba tima su osvojila po četiri boda i nalaze se među ekipama koje zauzimaju od petog do 11. mesta na tabeli.
U narednom kolu, Keln će gostovati Hamburgu, dok će Verder dočekati Augzburg.
(Beta)
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