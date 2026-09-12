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Poveo je Keln golom Lintona Maina u 11. minutu, a izjednačenje Verderu doneo je Niklas Filkrug pogotkom u 69. minutu.

Oba tima su osvojila po četiri boda i nalaze se među ekipama koje zauzimaju od petog do 11. mesta na tabeli.

U narednom kolu, Keln će gostovati Hamburgu, dok će Verder dočekati Augzburg.

(Beta)

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