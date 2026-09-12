Fudbaleri Čukaričkog i Novog Pazara odigrali su u Beogradu nerešeno 1:1, u devetom kolu Super lige Srbije.
Fudbal
ŠOK NA BANOVOM BRDU: Čukarički poveo, pa autogolom prosuo pobedu protiv Novog Pazara
Slušaj vest
Poveo je Čukarički golom Remija Ris-Dotena u 17. minutu, a Novi Pazar je do izjednačenja stigao autogolom Nikole Stankovića u 38. minutu.
Čukarički je deveti sa 11 bodova, a Novi Pazar je na šestom mestu sa bodom više.
U narednom kolu, Čukarički će u Pančevu gostovati Železničaru, dok će Novi Pazar dočekati Zemun.
(Beta)
Reaguj
Komentariši