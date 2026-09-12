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Poveo je Čukarički golom Remija Ris-Dotena u 17. minutu, a Novi Pazar je do izjednačenja stigao autogolom Nikole Stankovića u 38. minutu.

Čukarički je deveti sa 11 bodova, a Novi Pazar je na šestom mestu sa bodom više.

U narednom kolu, Čukarički će u Pančevu gostovati Železničaru, dok će Novi Pazar dočekati Zemun.

(Beta)

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