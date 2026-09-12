Rivali Crvene zvezde u Ligi konferencija doživeli su različite rezultate, a Trabzonspor je šokirao porazom od Konjaspora.
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SALAH ŠOKIRAN! Rival Crvene zvezde se baš obrukao!
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Rivali Crvene zvezde u ligaškoj fazi Lige konferencije imali su različite rezultate u domaćim prvenstvima.
Trabzonspor je doživeo neočekivan poraz od Konjaspora (0:1), a jedini gol postigao je Rajmund Tot već u drugom minutu. Ekipa iz Trabzona tako je upisala drugi kiks u prvih pet kola, pred veliki derbi sa Galatasarajem 19. septembra.
Nemoćna Crvena zvezda protiv Hapoela Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©, Ilija Ilić
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Sa druge strane, Lugano je remizirao sa Jang Bojsom (2:2) u derbiju švajcarskog prvenstva. Lugano je poveo, gosti preokrenuli, a konačan rezultat postavljen je u 80. minutu.
Zvezda će protiv Lugana igrati 15. oktobra u Švajcarskoj, dok je Trabzonspor jedan od narednih rivala crveno-belih.
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