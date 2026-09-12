Fudbaleri Radničkog iz Kragujevca savladali su Mladost sa 5:0, čime su se popeli na treće mesto Superlige Srbije.
9. kolo
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Fudbaleri kragujevačkog Radničkog su savladali Mladost sa 5:0 u devetom kolu Superlige Srbije.
Radnički je pobedom izbio na treće mesto Superlige, dok je Mladost upisala drugi poraz i blago pala na tabeli.
Feđa Dudić Foto: Starsport, Starsport/Peđa Milosavljević
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Pobednik se u ovom meču nije dovodio u pitanje ni u jednom trenutku, pošto je već posle deset minuta bilo 2:0 golovima Baha i Sisea.
Do kraja meča u listu strelaca su se upisali i Glavčić, Buhta i Živković, a moglo je da bude i ubedljivije da Hiluu nije poništen gol.
U narednom kolu 19. septembra Radnički gostuje OFK Beogradu, dok Mladost dan kasnije ide u Mačvu.
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