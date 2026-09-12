Real Madrid je savladao Rajo Valjekano rezultatom 4:1, uz sjajnu igru Kilijana Mbapea koji je postigao dva gola.
5. kolo
RUTINSKI! Real lako savladao Rajo, Mbape domonirao!
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Fudbaleri Real Madrida pobedili su Rajo Valjekano 4:1 u 5. kolu LaLige.
Kilijan Mbape je već u 14. minutu iskoristio jedanaesterac i doneo Realu prednost od 1:0, ali to im nije bilo dovoljno.
Žoze Murinjo na klupi Real Madrida Foto: Javier Borrego / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia
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Samo tri minuta kasnije prednost je udvostručena kada je Alvaro Kareras povisio na 2:0.
Džud Belingem je odlučio da postigne i treći gol za Real Madrid u prvom delu meča i u 35. minutu postavio ogromnih 3:0 za domaći tim.
Početkom drugog poluvremena je Rajo odgovorio i u 51. minutu preko Serhija Kamelja smanjio na 3:1, ali više od toga nisu mogli.
Real je pritiskao i pritiskao da bi u nadoknadi vremena dosuđen još jedan penal za njih.
Ponovo je Mbape preuzeo odgovornost i ponovo je bio precizan pogodivši mrežu za konačnih 4:1.
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